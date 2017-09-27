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إعادة تشغيل جهاز الرنين المغناطيسي بمستشفيات جامعة بنها

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مصراوي Masrawy

إعادة تشغيل جهاز الرنين المغناطيسي بمستشفيات جامعة بنها

02:24 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

إعادة تشغيل جهاز الرنين المغناطيسي بمستشفيات جامعة بنها

مستشفي جامعة بنها

القليوبية - أسامة علاء الدين:

صرح الدكتور يسري السعيد مدير عام المستشفيات الجامعية ببنها، بأنه تم إعادة تشغيل الرنين المغناطيسي بعد الانتهاء من صيانته، مشيرًا إلى أن الدكتور السيد القاضي رئيس الجامعة زار المستشفيات للاطمئنان على تشغيل الجهاز بكفاءة.

وأضاف، السعيد في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنه بناءً على تكليف صادر من رئيس الجامعة، سيتم البدء فى مشروع الكشف على فيروس سي لطلاب الجامعة، مشيرًا إلى أن إدارة المستشفيات الجامعية بدأت في وضع المواصفات الخاصة بربط جميع مستشفيات الجامعة فيما بينها إلكترونيًا بهدف ميكنة جميع العمليات الإدارية والمالية للمستشفيات.

وأضاف السعيد، أن إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة بنها، بدأت في اختيار 85 ممرضة من أعضاء هيئة التمريض بالمستشفيات، لحضور الدورة التدريبية التي تنظمها إدارة المستشفيات بالتعاون مع مؤسسة الخير.

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