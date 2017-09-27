ضبط 25 طن ألعاب نارية قبل تهريبها عبر ميناء دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

أحبطت الإدارة العامة لشرطة ميناء دمياط البحري، محاولة تهريب كمية كبيرة من الألعاب النارية، وصلت في رسالة واردة من الخارج، اليوم الأربعاء، بعد تخزينها في حاوية كانت متجهة إلى الصين.

وكشفت تحريات الشرطة، أن الحاوية التي تحتوي على حوالي 25 طنًا من الألعاب النارية، وصلت إلى الأرصفة في رسالة مسجلة باسم إحدى شركات الاستيراد والتصدير، وجرى تفتيش الكراتين والتحري حول أعمال الشركة والأعمال السابقة، وتخزين الشحنة لحين ورود تقرير قطاع الوارد.

وحرّرت الإدارة المركزية لجمارك دمياط، محضر ضبط ومصادرة، في الوقت الذي استدعت فيه النيابة مسئولين بالإدارة المركزية وإدارة الوارد، وأمرت بضبط مدير الشركة المسئول عن الحاوية.