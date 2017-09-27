إحالة ٨ من العاملين بقسم تحسين البيئة بمدينة الشهداء للتحقيق
إحالة ٨ من العاملين بقسم تحسين البيئة بمدينة الشهداء للتحقيق
02:21 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017
المنوفية - مروة فاضل:
قرر المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، إحالة ٦مشرفين من قسم تحسين البيئة، ووكيل قسم تحسين البيئة، ورئيس بالمدينة للتحقيق.
جاء ذلك خلال مرور فرق الإشراف والمتابعة، اليوم الأربعاء، وتبين ترك الموظفين لعملهم قبل المواعيد الرسمية ووجود مخلفات بالمدينة.
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