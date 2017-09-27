أخبار عاجلة

8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال " -
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

إحالة ٨ من العاملين بقسم تحسين البيئة بمدينة الشهداء للتحقيق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إحالة ٨ من العاملين بقسم تحسين البيئة بمدينة الشهداء للتحقيق

02:21 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

إحالة ٨ من العاملين بقسم تحسين البيئة بمدينة الشهداء للتحقيق

المنوفية - مروة فاضل:

قرر المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، إحالة ٦مشرفين من قسم تحسين البيئة، ووكيل قسم تحسين البيئة، ورئيس بالمدينة للتحقيق.

جاء ذلك خلال مرور فرق الإشراف والمتابعة، اليوم الأربعاء، وتبين ترك الموظفين لعملهم قبل المواعيد الرسمية ووجود مخلفات بالمدينة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • لسوء حالة النظافة.. إحالة مدير مدرسة بالمنوفية للتحقيق

    أخبار

  • بعد قص الطلاب شعرهم.. انتظام الدراسة في مدرسة عسكرية بالمنوفية

    أخبار

  • طلاب بالمنوفية عن المدن الجامعية: "نار".. ومسؤول: "الأسعار زادت"

    أخبار

  • بالصور.. تكريم طلاب أسوان المشاركين في أسبوع شباب الجامعات

    أخبار

إعلان

a6653881f8.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 25 أكتوبر

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 25 أكتوبر

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 25- 10-2017

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 25- 10-2017

نقيب الفلاحين: نستخدم "القش" كأعلاف للمواشي بعد زيادة أسعارها

نقيب الفلاحين: نستخدم "القش" كأعلاف للمواشي بعد زيادة أسعارها