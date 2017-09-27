وكيل تعليم المنوفية يتفقد ٥ مدارس بالباجور لمتابعة سير العملية التعليمية (صور)
وكيل تعليم المنوفية يتفقد ٥ مدارس بالباجور لمتابعة سير العملية التعليمية (صور)
02:16 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017
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المنوفية - مروة فاضل:
تفقد الدكتور عبد الله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، بعض مدارس إدارة الباجور التعليمية، منها مدرسة المؤسسة بنون بالباجور، ومدرسة الباجور الثانوية التجارية بنات، ومدرسة الأطارشة الابتدائية الجديدة، ومدرسة الأطارشة الإعدادية المشتركة، ومدرسة المنشأة الجديدة، وقاعة مركز التنمية المهنية بالباجور.
كما تفقد وكيل الوزارة، معامل الأوساط والمكتبة والفصول الدراسية ورياض الأطفال، مؤكدًا على الاستخدام الأمثل والجيد للسبورات الذكية .
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