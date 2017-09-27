أخبار عاجلة

8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال " -
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

وكيل تعليم المنوفية يتفقد ٥ مدارس بالباجور لمتابعة سير العملية التعليمية (صور)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وكيل تعليم المنوفية يتفقد ٥ مدارس بالباجور لمتابعة سير العملية التعليمية (صور)

02:16 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

  • عرض 5 صورة

    93a3b6b4b8.jpg

  • عرض 5 صورة

    81330cb03c.jpg

  • عرض 5 صورة

    e743f61c47.jpg

  • عرض 5 صورة

    7d4a47a96a.jpg

  • عرض 5 صورة

    45c3d7c52b.jpg

إعادة الألبوم

الرقابة الإدارية تكتشف نفايات طبية ومخلفات في مخرات السيول بالفيوم (صور)

الألبوم التالى

الرقابة الإدارية تكتشف نفايات طبية ومخلفات في مخرات السيول بالفيوم

المنوفية - مروة فاضل:
 
تفقد الدكتور عبد الله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، بعض مدارس إدارة الباجور التعليمية، منها مدرسة المؤسسة بنون بالباجور، ومدرسة الباجور الثانوية التجارية بنات، ومدرسة الأطارشة الابتدائية الجديدة، ومدرسة الأطارشة الإعدادية المشتركة، ومدرسة المنشأة الجديدة، وقاعة مركز التنمية المهنية بالباجور.

كما تفقد وكيل الوزارة، معامل الأوساط والمكتبة والفصول الدراسية ورياض الأطفال، مؤكدًا على الاستخدام الأمثل والجيد للسبورات الذكية .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. محافظ بورسعيد: هدفنا عودة الطلاب للمدرسة بعيدًا عن الدروس

    أخبار

  • افتتاح المدرسة اليابانية بالسويس مع احتفالات أكتوبر - صور

    أخبار

  • مدرسون يحررون محضرا ضد أولياء أمور في بورسعيد.. "منعوهم من العمل"

    أخبار

  • منعا للتحرش.. الشرطة النسائية تؤمن مدارس البنات في بورسعيد

    أخبار

إعلان

390563f824.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك

مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك

خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون

خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون