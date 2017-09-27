ضبط صاحب شركة نصب على ضابط وآخرين في 13 مليون جنيه بحجة توظيفهم

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بالقاهرة، اليوم الأربعاء، القبض على صاحب شركة مقاولات استولى على 13 مليون جنيه من 14 شخصًا من بينهم ضابط بحجة تشغيلها في مجال التشييد وشراء الأراضي، وأمام رجال المباحث أقر بأنه خسر الأموال في التجارة.

تلقت إدارة مباحث الأموال العامة في القاهرة بلاغات من 14 شخص من بينهم ضابط بأحد الجهات، وموظف بالهيئة القومية للتأمينات؛ بقيام صاحب مكتب عقارات يدعى "حسين ح م" بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية وصلت لـ " 13 مليون جنيه وخمسمائة خمسة وثلاثون ألف جنية) عقب ايهامهم بتوظيفها في مجال شراء وبيع الأراضي والمقاولات.

وأوهم المتهم، المجني عليهم بأن الأموال ستدر عليهم مقابل شهري وأعطاهم المبالغ المتفق عليها لفترة معينة ثم توقف عن سداد الفوائد وتهرب منهم.

كشفت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء محمد منصور، مدير الإدارة العامة للمباحث، صحة البلاغات وأن المتهم، 41 سنة، صاحب مكتب عقارات.

وباستهداف بعدة أكمنة أمنية المتهم نجح ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، في القبض عليه، وبمواجهته أقر بصحة البلاغات وأنه خسر تلك الأموال في التجارة.

حُرر محضرًا بالواقعة، وأحاله اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، إلى نيابة الشئون المالية والتجارية للتحقيقات.