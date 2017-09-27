أخبار عاجلة

8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال " -
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

ضبط صاحب شركة نصب على ضابط وآخرين في 13 مليون جنيه بحجة توظيفهم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط صاحب شركة نصب على ضابط وآخرين في 13 مليون جنيه بحجة توظيفهم

02:11 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

ضبط صاحب شركة نصب على ضابط وآخرين في 13 مليون جنيه بحجة توظيفهم

المتهم

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بالقاهرة، اليوم الأربعاء، القبض على صاحب شركة مقاولات استولى على 13 مليون جنيه من 14 شخصًا من بينهم ضابط بحجة تشغيلها في مجال التشييد وشراء الأراضي، وأمام رجال المباحث أقر بأنه خسر الأموال في التجارة.

تلقت إدارة مباحث الأموال العامة في القاهرة بلاغات من 14 شخص من بينهم ضابط بأحد الجهات، وموظف بالهيئة القومية للتأمينات؛ بقيام صاحب مكتب عقارات يدعى "حسين ح م" بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية وصلت لـ " 13 مليون جنيه وخمسمائة خمسة وثلاثون ألف جنية) عقب ايهامهم بتوظيفها في مجال شراء وبيع الأراضي والمقاولات.

وأوهم المتهم، المجني عليهم بأن الأموال ستدر عليهم مقابل شهري وأعطاهم المبالغ المتفق عليها لفترة معينة ثم توقف عن سداد الفوائد وتهرب منهم.

كشفت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء محمد منصور، مدير الإدارة العامة للمباحث، صحة البلاغات وأن المتهم، 41 سنة، صاحب مكتب عقارات.

وباستهداف بعدة أكمنة أمنية المتهم نجح ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، في القبض عليه، وبمواجهته أقر بصحة البلاغات وأنه خسر تلك الأموال في التجارة.

حُرر محضرًا بالواقعة، وأحاله اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، إلى نيابة الشئون المالية والتجارية للتحقيقات.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "الدبلوماسي" المزيف.. يبيع منصب "سفير" بـ12 ألف دولار وضحاياه "مشاهير"

    أخبار

  • ضبط عصابة "سرقة السكر".. استولت على 420 طن مخصصة للصعيد

    أخبار

  • الداخلية: ضبط مستشارة مزيفة استولت على ١٠٠ ألف جنيه من المواطنين

    أخبار

  • مصدر يكشف محاولة طالب جامعي للاستيلاء على شقة الفنانة فردوس عبد الحميد

    أخبار

إعلان

b2e9d04d2c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك

مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك

خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون

خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون