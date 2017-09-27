«والدتي رفضت التمثيل وحياتي الشخصية بايظة».. 7 تصريحات جريئة لـ«هياتم»

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"حلويات شرقية"، عنوان أطلقته الفنانة والإعلامية "إسعاد يونس" على حلقة أمس الثلاثاء، من برنامجها "صاحبة السعادة" عبر فضائية cbc، حيث كانت الفنانة "هياتم" ضيفة لها بالبرنامج، ونستعرض فيما يلي عددًا من أبرز تصريحاتها..

1- البداية الفنية

تحدثت الفنانة "هياتم" عن بدايتها الفنية ونجاحها في وقت قياسي، وقالت: "كان حظي حلو وخدت فرص حلوة واشتغلت مع زمايل حلوة، ودا بقينا مفتقدينه دلوقتي"، موضحة أنها لم تتعرض لمنافسات أو مضايقات من زملائها في بداية مشوارها الفني، بل كانوا يدعمونها وينصحونها.

وتابعت: "أنا بعشق شغلي وهو كل حياتي، يمكن حياتي الشخصية بايظة لإني متفرغة لشغلي".



2- المسرح

كشفت الفنانة "هياتم" عن المدة التي قضتها في الرقص، وهي 6 سنوات فقط، مشيرة إلى أنها اتجهت فيما بعد للمسرح والسينما، موضحة أنها لم تكن تفضل التليفزيون، ومع ذلك شاركت في مسلسل "الدوامة" الشهير مع المخرج "نور الدمرداش".



3- "شاي أم حسن"

يعتبر مشهد "شاي أم حسن" من فيلم "المتسول" بطولة الفنان "عادل إمام"، من أبرز مشاهد الفنانة "هياتم"، وقالت عن جملة "شاي أم حسن" أنها لازالت عالقة مع جمهورها، وكثيرًا ما تترك أثرًا في أدوارها بمثل تلك الجمل.



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4- سعاد حسني

حكت "هياتم" عن مشاركتها للفنانة الراحلة "سعاد حسني" في فيلم "غريب في بيتي"، وقالت: "كان المفروض إني أروح أسلم على سعاد، لقيتها هي اللي جيالي وبتقولي على فكرة أنا بحبك أوي وأنتي جميلة أوي يا هياتم"، مشيرة إلى أنها فنانة بسيطة وجميلة ودعمتها كثيرًا.



5- رفض والدتها

لم يكن دخول الفنانة "هياتم" المجال الفني سهلًا كما يعتقد البعض، ولكنها أكدت أن والدتها عارضت الأمر في البداية، وقالت: "أنا بدأت ممثلة في مسرح سيد درويس، بمسرحية شهرزاد"، موضحة أنها فازت بمسابقة ملكة جمال الشاطىء، وأضافت أن المخرج حسين جمعة شاهدها وسألها عن رغبتها في التمثيل فوافقت على الفور ولكن والدتها لم توافق في البداية، وقالت: "ماما قالتله لاء تمثيل إيه، إحنا ماعندناش حد ممثل، لكن أنا أقنعتها وكنت دلوعتها".



6- سامية جمال

تحدثت هياتم عن علاقتها بالفنانة الراحلة "سامية جمال"، موضحة أنها لم تجتمع بها في أعمال فنية، ولكنها قابلتها في الواقع وقالت عنها: "ست جميلة، رقي وطيبة وبساطة"، موضحة أنها في البداية لم يكن لها منافسات لأن كل فنانة لها شخصيتها فلا يوجد تنافس بينهن، وهو سبب نجاحهن.



7- تحية كاريوكا

الفنانة الراحلة "تحية كاريوكا" كان لها تأثيرًا على "هياتم"، والتي قالت عنها: "كنت بعشقها وهي كانت بتحبني جدًا، وبتقولي يابت أنتي خليفتي، انتي موهوبة موهبة غريبة جدًا".

