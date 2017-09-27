أخبار عاجلة

8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال " -
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. التحرير

«والدتي رفضت التمثيل وحياتي الشخصية بايظة».. 7 تصريحات جريئة لـ«هياتم»

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر

اضف تعليق

سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

"حلويات شرقية"، عنوان أطلقته الفنانة والإعلامية "إسعاد يونس" على حلقة أمس الثلاثاء، من برنامجها "صاحبة السعادة" عبر فضائية cbc، حيث كانت الفنانة "هياتم" ضيفة لها بالبرنامج، ونستعرض فيما يلي عددًا من أبرز تصريحاتها..

1- البداية الفنية

تحدثت الفنانة "هياتم" عن بدايتها الفنية ونجاحها في وقت قياسي، وقالت: "كان حظي حلو وخدت فرص حلوة واشتغلت مع زمايل حلوة، ودا بقينا مفتقدينه دلوقتي"، موضحة أنها لم تتعرض لمنافسات أو مضايقات من زملائها في بداية مشوارها الفني، بل كانوا يدعمونها وينصحونها.
وتابعت: "أنا بعشق شغلي وهو كل حياتي، يمكن حياتي الشخصية بايظة لإني متفرغة لشغلي".
 

2- المسرح
كشفت الفنانة "هياتم" عن المدة التي قضتها في الرقص، وهي 6 سنوات فقط، مشيرة إلى أنها اتجهت فيما بعد للمسرح والسينما، موضحة أنها لم تكن تفضل التليفزيون، ومع ذلك شاركت في مسلسل "الدوامة" الشهير مع المخرج "نور الدمرداش".
 

3- "شاي أم حسن"
يعتبر مشهد "شاي أم حسن" من فيلم "المتسول" بطولة الفنان "عادل إمام"، من أبرز مشاهد الفنانة "هياتم"، وقالت عن جملة "شاي أم حسن" أنها لازالت عالقة مع جمهورها، وكثيرًا ما تترك أثرًا في أدوارها بمثل تلك الجمل.
 

شاهد أيضا
انتقامه من أحمد فهمي وحبه لـ«الطبخ».. 5 تصريحات مثيرة لـ«أكرم حسني»انتقامه من أحمد فهمي وحبه لـ«الطبخ».. 5 تصريحات مثيرة لـ«أكرم حسني» اسمها الحقيقي وسبب هروبها إلى مصر.. 10 تصريحات مثيرة لـ«إيمان»اسمها الحقيقي وسبب هروبها إلى .. 10 تصريحات مثيرة لـ«إيمان» «اشتغلت في محل خضار واتضربت علقة سخنة».. 7 تصريحات مثيرة لـ«أحمد فهمي»«اشتغلت في محل خضار واتضربت علقة سخنة».. 7 تصريحات مثيرة لـ«أحمد فهمي» سخريته من «بيومي» وسبب انفصاله عن «فهمي».. 5 تصريحات مثيرة لـ«هشام ماجد»سخريته من «بيومي» وسبب انفصاله عن «فهمي».. 5 تصريحات مثيرة لـ«هشام ماجد» تاجر في «البط» ولهذا السبب ذهب إلى دكتور نفسي.. 9 تصريحات مثيرة لـ«حميدة»تاجر في «البط» ولهذا السبب ذهب إلى دكتور نفسي.. 9 تصريحات مثيرة لـ«حميدة» طفولته في «إمبابة» وسبب بكاء «سيرين».. 9 تصريحات مثيرة لـ«هنيدي»طفولته في «إمبابة» وسبب بكاء «سيرين».. 9 تصريحات مثيرة لـ«هنيدي»

4- سعاد حسني
حكت "هياتم" عن مشاركتها للفنانة الراحلة "سعاد حسني" في فيلم "غريب في بيتي"، وقالت: "كان المفروض إني أروح أسلم على سعاد، لقيتها هي اللي جيالي وبتقولي على فكرة أنا بحبك أوي وأنتي جميلة أوي يا هياتم"، مشيرة إلى أنها فنانة بسيطة وجميلة ودعمتها كثيرًا.
 

5- رفض والدتها
لم يكن دخول الفنانة "هياتم" المجال الفني سهلًا كما يعتقد البعض، ولكنها أكدت أن والدتها عارضت الأمر في البداية، وقالت: "أنا بدأت ممثلة في مسرح سيد درويس، بمسرحية شهرزاد"، موضحة أنها فازت بمسابقة ملكة جمال الشاطىء، وأضافت أن المخرج حسين جمعة شاهدها وسألها عن رغبتها في التمثيل فوافقت على الفور ولكن والدتها لم توافق في البداية، وقالت: "ماما قالتله لاء تمثيل إيه، إحنا ماعندناش حد ممثل، لكن أنا أقنعتها وكنت دلوعتها".
 

6- سامية جمال
تحدثت هياتم عن علاقتها بالفنانة الراحلة "سامية جمال"، موضحة أنها لم تجتمع بها في أعمال فنية، ولكنها قابلتها في الواقع وقالت عنها: "ست جميلة، رقي وطيبة وبساطة"، موضحة أنها في البداية لم يكن لها منافسات لأن كل فنانة لها شخصيتها فلا يوجد تنافس بينهن، وهو سبب نجاحهن.
 

7- تحية كاريوكا
الفنانة الراحلة "تحية كاريوكا" كان لها تأثيرًا على "هياتم"، والتي قالت عنها: "كنت بعشقها وهي كانت بتحبني جدًا، وبتقولي يابت أنتي خليفتي، انتي موهوبة موهبة غريبة جدًا".
 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال "

8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال "

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل