الرئيس التنفيذي لـ"زويل": نهدف لإعداد جيل قادر على التفكير النقدي المبتكر

كتبت- مادي غيث:

قال شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إن هدف المدينة يتمثل في إعداد جيل قادر على التفكير النقدي المبتكر، على أن يتقن العلوم السياسية، بالإضافة إلى ربط الدراسة الأكاديمية بالصناعة: "هنخلي الطلبة ينشئوا شركان خاصة بهم".

وأضاف صدقي، خلال المؤتمر الصحفي الذي تنظمه مدينة زويل للتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر، بحضور المهندس سميح ساويرس، عضو مجلس أمناء الجامعة، والدكتور أيمن أبو العلا، وأحمد سمير نائبي دائرة 6 أكتوبر، أن المدينة تمنح طلاب البكارليوس الفرصة لعمل أبحاث علمية متطورة، متابعًا: "أول مرة طالب في مرحلة البكارليوس بنديله فرصة يعمل أبحاث علمية متطورة، من خلال 8 برامج بتناظرهم 8 معاهد بحثية في الجامعة".

ولفت الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إلى أنه يتم اختبار طلاب الجامعة على أساس مجموع الثانوية العامة، ومجموع مواد العلوم الأساسية مثل الكيمياء والفيزياء والرياضيات والأحياء، متابعًا: "بنحاول نمزج النظري بالعلمي، ونوفر للطلبة مجموعة من المعامل المصممة بطريقة تساعدهم على الفهم، بحيث يقدر الطالب يربط اللي بيشوفه في المعمل باللي بيدرسه في المحاضرة".

وتم خلال المؤتمر، عرض فيلم تسجيلي عن نشأة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا تضمن حجم الإنشاءات، وكلمات موجزة للمهندس سميح ساويرس والدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذى لمدينة زويل، ولميس الحديدي، والدكتور مجدي يعقوب، عضو مجلس أُمناء الجامعة، وكذلك كلمة سابقة للرئيس السيسي تضمنت دعوته للتربع لاستكمال مشروع مدينة زويل.