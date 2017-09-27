أخبار عاجلة

8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال " -
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الرئيس التنفيذي لـ"زويل": نهدف لإعداد جيل قادر على التفكير النقدي المبتكر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الرئيس التنفيذي لـ"زويل": نهدف لإعداد جيل قادر على التفكير النقدي المبتكر

02:00 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

شريف صدقي الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم

كتبت- مادي غيث:

قال شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إن هدف المدينة يتمثل في إعداد جيل قادر على التفكير النقدي المبتكر، على أن يتقن العلوم السياسية، بالإضافة إلى ربط الدراسة الأكاديمية بالصناعة: "هنخلي الطلبة ينشئوا شركان خاصة بهم".

وأضاف صدقي، خلال المؤتمر الصحفي الذي تنظمه مدينة زويل للتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر، بحضور المهندس سميح ساويرس، عضو مجلس أمناء الجامعة، والدكتور أيمن أبو العلا، وأحمد سمير نائبي دائرة 6 أكتوبر، أن المدينة تمنح طلاب البكارليوس الفرصة لعمل أبحاث علمية متطورة، متابعًا: "أول مرة طالب في مرحلة البكارليوس بنديله فرصة يعمل أبحاث علمية متطورة، من خلال 8 برامج بتناظرهم 8 معاهد بحثية في الجامعة".

ولفت الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إلى أنه يتم اختبار طلاب الجامعة على أساس مجموع الثانوية العامة، ومجموع مواد العلوم الأساسية مثل الكيمياء والفيزياء والرياضيات والأحياء، متابعًا: "بنحاول نمزج النظري بالعلمي، ونوفر للطلبة مجموعة من المعامل المصممة بطريقة تساعدهم على الفهم، بحيث يقدر الطالب يربط اللي بيشوفه في المعمل باللي بيدرسه في المحاضرة".

وتم خلال المؤتمر، عرض فيلم تسجيلي عن نشأة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا تضمن حجم الإنشاءات، وكلمات موجزة للمهندس سميح ساويرس والدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذى لمدينة زويل، ولميس الحديدي، والدكتور مجدي يعقوب، عضو مجلس أُمناء الجامعة، وكذلك كلمة سابقة للرئيس تضمنت دعوته للتربع لاستكمال مشروع مدينة زويل.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس "صحة النواب" يدعو المجتمع المدني ورجال الأعمال للتبرع لمدينة زويل

    أخبار

  • سميح ساويرس: أزمة جامعة النيل انتهت وجامعة زويل ليست مستقلة عن الشعب

    أخبار

  • جامعة نوتنجهام تُكرم مدير مركز المواد الذكية بمدينة زويل

    أخبار

  • بروتوكول تعاون بين مدينة زويل ومعهد الإلكترونيات لنشر المعرفة

    أخبار

إعلان

f16db7c4cd.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم

8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا