رئيس "صحة النواب" يدعو المجتمع المدني ورجال الأعمال للتبرع لمدينة زويل

كتبت- مادي غيث:

قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة تدعم مدينة زويل في مجالي التعليم والبحث العلمي، داعياً المجتمع المدني ورجال الأعمال للتبرع لمدينة زويل، نظرًا لأن هناك الكثير من المنشآت التي لم تكتمل بعد.

وأشار أبو العلا، إلى مدينة زويل تعد نواة استكمال حلم مصر من خلال البحث العلمي الحقيقي، الذي سوف يقود القاطرة لتنمية في مصر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تنظمه مدينة زويل للتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر، بحضور المهندس سميح ساويرس، عضو مجلس أمناء الجامعة، والدكتور أيمن أبو العلا، وأحمد سمير نائبي دائرة 6 أكتوبر.

وتم خلال المؤتمر، عرض فيلم تسجيلي عن نشأة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا تضمن حجم الإنشاءات، وكلمات موجزة للمهندس سميح ساويرس والدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذى لمدينة زويل، ولميس الحديدي، والدكتور مجدي يعقوب، عضو مجلس أُمناء الجامعة، وكذلك كلمة سابقة للرئيس السيسي تضمنت دعوته للتربع لاستكمال مشروع مدينة زويل.