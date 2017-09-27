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لجان التربية والتعليم بالأقصر تتابع مشكلة الكثافة الطلابية ببعض المدارس

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مصراوي Masrawy

لجان التربية والتعليم بالأقصر تتابع مشكلة الكثافة الطلابية ببعض المدارس

02:10 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

لجان التربية والتعليم بالأقصر تتابع مشكلة الكثافة الطلابية ببعض المدارس

الأقصر - محمد محروس:
تفقدت لجنة من مديرية التربية والتعليم بمركز ومدينة الأقصر مدرستي الشيخ أبو العلاء الابتدائية والخطباء الابتدائية الجديدة لبحث مشكلة زيادة كثافة الطلاب ونقص أعداد الفصول الدراسية.

وقررت اللجنة، أنه نظرًا لعدم كفاية الفصول الدراسية، سيجري تسكين فصل 6/2 الخاص بمدرسة الخطباء بالمكتبة، كما تبين أنه تم تسكين فصل 5/4 بغرفة التطوير التكنولوجي بمدرسة الخطباء، وأن يسكن فصل 1/1 بمدرسة الشيخ أبو العلاء بمكانه، كما جرى تسكين فصل 5/1 بغرفة التطوير التكنولوجي بالمدرسة.

وأوضح سيد الفيومي وكيل مديرية التربية والتعليم، أن اللجنة وافقت على تسكين بعض الفصول الدراسية ببعض المدارس في غير أماكنها، من خلال التنسيق مع مديري هذه المدارس كحلول مؤقتة لهذا العام لحين الانتهاء من أعمال تنفيذ الفصول، وذلك لضمان عمل المدارس بطاقاتها الاستيعابية في الفترة الصباحية فقط، حرصًا على مصلحة الطلاب وسير العملية التعليمية، حيث إن العمل بفترتين صباحية ومسائية يؤثر سلبًا على سير العملية التعليمية.

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