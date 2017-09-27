الكرملين: روسيا تتخلص اليوم من آخر أسلحتها الكيميائية
الكرملين: روسيا تتخلص اليوم من آخر أسلحتها الكيميائية
02:04 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017
ارشيفية
موسكو – (أ ش أ):
أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن بلاده ستكمل تنفيذ التزاماتها في مجال التخلص من الأسلحة الكيميائية عبر التخلص من آخر قذيفة كيميائية روسية اليوم الأربعاء.
وقال بيسكوف - في تصريح صحفي - "سيجري اليوم مؤتمر تلفزيوني عبر الفيديو مع إقليم أودمورتيا الروسي، وسيكون مُكرسا للتخلص من آخر قذيفة كيميائية من الترسانة الروسية".
وأضاف: "روسيا تقوم عمليا باستكمال تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وستتخلص بشكل كامل من أسلحتها الكيميائية قبل الموعد المحدد".
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