الكرملين: روسيا تتخلص اليوم من آخر أسلحتها الكيميائية

موسكو – (أ ش أ):

أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن بلاده ستكمل تنفيذ التزاماتها في مجال التخلص من الأسلحة الكيميائية عبر التخلص من آخر قذيفة كيميائية روسية اليوم الأربعاء.

وقال بيسكوف - في تصريح صحفي - "سيجري اليوم مؤتمر تلفزيوني عبر الفيديو مع إقليم أودمورتيا الروسي، وسيكون مُكرسا للتخلص من آخر قذيفة كيميائية من الترسانة الروسية".

وأضاف: "روسيا تقوم عمليا باستكمال تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وستتخلص بشكل كامل من أسلحتها الكيميائية قبل الموعد المحدد".