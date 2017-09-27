العراق: البرلمان يمنح تفويضًا بنشر قوات في المناطق التنازع عليها مع كردستان

القاهرة – (مصراوي):

منح البرلمان العراقي، رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي تفويضًا لنشر قوات عسكرية في المناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان، بحسب ما أفادت وائل إعلام عراقية.

وطالب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي السلطات الكردية يوم الأربعاء بإلغاء نتيجة الاستفتاء على الاستقلال الذي أجري في شمال العراق يوم الاثنين.

وقال العبادي في كلمة أمام البرلمان العراقي "نطالب إقليم كردستان بإلغاء كل ما يترتب على الاستفتاء".

وبعد ثمان وأربعين ساعة من إجراء الاستفتاء على الاستقلال، يتعرض إقليم كردستان لضغوط متصاعدة آخرها طلب بغداد تسليم المطارات الى الحكومة المركزية خلال مهلة ثلاثة أيام.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي "سنفرض حكم العراق في كل مناطق الإقليم بقوة الدستور".

أجري الاستفتاء الاثنين في كردستان الذي يضم محافظات أربيل والسليمانية والدهوك، وفي مناطق متنازع عليها لا تشكل جزءا من كردستان المتمتع بحكم ذاتي.

وشارك أكثر من 3,3 ملايين شخص في الاقتراع، اي 72,16 في المئة من الناخبين المسجلين وعددهم حوالى خمسة ملايين.