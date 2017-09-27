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مديرو الأمن يتفقدون الخطط الأمنية لتأمين المدارس والجامعات والمواقع الشرطية

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مصراوي Masrawy

مديرو الأمن يتفقدون الخطط الأمنية لتأمين المدارس والجامعات والمواقع الشرطية

01:57 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

مديرو الأمن يتفقدون الخطط الأمنية لتأمين المدارس والجامعات والمواقع الشرطية

تأمين المدارس - أرشيفية

كتب - علاء عمران:

قام مديرو أمن "القاهرة، وأسيوط، وكفر الشيخ، وبورسعيد، والغربية، والإسكندرية، وأسوان، والأقصر، والشرقية، وسوهاج، والفيوم، والبحيرة"، بجولات ميدانية على عدد من المدارس للاطمئنان على تنفيذ الخطط الأمنية لتأمين العملية التعليمية وطلبة المدارس والتأكد من التواجد الأمني الفعال لرجال الشرطة في نطاق المدارس والجامعات، والحرص على تقديم التهنئة للطلبة والقائمين على إدارة العملية التعليمية بالمدارس بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد .

كما واصل مديرو الأمن، ومدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، جولاتهم الميدانية والتي تفقدوا خلالها الحالة الأمنية بمختلف المواقع الشرطية بنطاق المديريات والأقوال والارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية وكذلك قوات تأمين دور العبادة والمنشأة الحيوية والعامة للتأكد من انتظام الخدمات وتنفيذ الخطط الأمنية.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية، الهادفة بأحد محاورها بتفعيل الدور المجتمعي والإنساني وتوطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع المواطنين لاسيما الهيئات التعليمية مع بداية العام الدراسي للتأكد من تحقيق التواجد الأمني الفعال ومراجعة خطط تأمين المدارس والجامعات والعملية التعليمية بكافة محاورها من خلال نشر الدوريات والخدمات الأمنية والمرورية الثابتة والمتحركة.

كما يتم التأمين من خلال الربط مع غرف العمليات للتعامل مع كافة البلاغات التي من شانها التأثير على سير العملية التعليمية وضبط كل ما يخل بالأمن العام، وتقييم الأداء في مختلف المواقع الشرطية، والوقوف على مدى استيعاب القوات لكافة المتغيرات والأحداث الأمنية الراهنة والتعرف ميدانيًا على مدى قدرة وجاهزية القوات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون

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