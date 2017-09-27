أخبار عاجلة

8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال " -
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

إصابة طالب وطالبة صدمهما أتوبيس مدرسة بأكتوبر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إصابة طالب وطالبة صدمهما أتوبيس مدرسة بأكتوبر

01:50 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

إصابة طالب وطالبة صدمهما أتوبيس مدرسة بأكتوبر

أتوبيس مدرسة - ارشيفية

كتب - علاء عمران:

أصيب طالب وطالبة بإصابات متفرقة بالجسد، اليوم الأربعاء، إثر اصطدام سائق أتوبيس تابع لمدرسة دولية بمنطقة الواحات حال توقفهما على جانب الطريق.

وأضاف المصدر، أن رجال المرور تحفظوا على السيارة وقائدها، والذي أكد أنه لم يقصد ارتكاب الواقعة.

وكانت غرفة عمليات مرور الجيزة، تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصام بطريق الواحات، فانتقل على الفور رجال المرور؛ لرفع آثار الحادث.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير أتوبيس تابع لمدرسة دولية شهيرة، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أدى إلى اصطدامه بطالب وطالبة تصادف توقفهما على جانب الطريق، ونتج عن ذلك حدوث إصابتها بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مباحث تضبط 17 منشأة بدون ترخيص في الجيزة

    أخبار

  • مرور الجيزة تشن حملة على المواقف العشوائية

    أخبار

  • النيابة عن واقعة قتل "مدرب الكاراتيه" لوالدته وشقيقه بإمبابة:"مريض

    أخبار

  • الداخلية تجري الكشف الطبي على نحو ألف من رجال الشرطة والمواطنين والسجناء

    أخبار

إعلان

67440b65c6.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم