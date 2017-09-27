إصابة طالب وطالبة صدمهما أتوبيس مدرسة بأكتوبر

كتب - علاء عمران:

أصيب طالب وطالبة بإصابات متفرقة بالجسد، اليوم الأربعاء، إثر اصطدام سائق أتوبيس تابع لمدرسة دولية بمنطقة الواحات حال توقفهما على جانب الطريق.

وأضاف المصدر، أن رجال المرور تحفظوا على السيارة وقائدها، والذي أكد أنه لم يقصد ارتكاب الواقعة.

وكانت غرفة عمليات مرور الجيزة، تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصام بطريق الواحات، فانتقل على الفور رجال المرور؛ لرفع آثار الحادث.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير أتوبيس تابع لمدرسة دولية شهيرة، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أدى إلى اصطدامه بطالب وطالبة تصادف توقفهما على جانب الطريق، ونتج عن ذلك حدوث إصابتها بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.