الرقابة الإدارية تكتشف نفايات طبية ومخلفات في مخرات السيول بالفيوم (صور)

الفيوم- حسين فتحي:

كشفت جولة للرقابة الإدارية بمحافظة الفيوم على مخرات السيول اليوم الأربعاء، عن تراكم كميات كبيرة من النفايات الطبية والأحذية المتهالكة ومخلفات المنازل بمقر السيول بقرية على فراج بمركز الفيوم.

وطالب عضو هيئة الرقابة الإدارية بسرعة إزالة المخلفات ورفض مغادرة المكان إلا بعد إزالة تلك المخالفات التي تمثل كارثة بيئية على سكان المنطقة الواقع في نطاقها مخر السيول.

كما كشفت الجولة التي شارك فيها المهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمهندس علاء عبدالسلام مدير عام ري غرب، عن وجود بعض التعديات على جانبي مخر سيل قرية محمود بطريق أسيوط الغربي تمثلت في وجود خلاطة كبيرة وميزان بسكول وبعض الأكشاك، وشدد عضو الرقابة على مسؤول الري بضرورة إزالة التعديات والتي تقرر إزالتها.

كما كشفت الجولة عن وجود خلاطة عملاقة من المعدات الثقيلة لم تتم إزالتها منذ العام الماضي خاصة أنه تم إزالة خلاطة قبل ذلك، وأن الخلاطة الحالية تحتاج معدات ثقيلة لإزالتها، وطالب عضو الرقابة بإزالة كافة التعديات والتي تشمل أكشاك عشوائية وميزان بسكول مخالف.

كما كشفت الجولة عن وجود تعديات زراعية مخالفة على مقر سيول عزبة مغيب التابعة لمركز إطسا، حيث قام بعض الأفراد بزراعة عشرات الأفدنة على مقر السيول بالمخالفة، وقام البعض الآخر بردم قطعة أرض ملاصقة لحوض تجميع السيول.

وتبين خلال الجولة أن الأجهزة التنفيذية أزالت خلاطة كبيرة وكافتيريا وعدد من المباني المخالفة قبل ذلك.

يذكر أن محافظة الفيوم بها 3 مخرات للسيول هي: مخر سيل محمود السيد الذي يقع بطريق أسيوط الغربي، ومخر سيل عزبة علي فراج بمركز الفيوم، ومخر سيل مغيب بمركز إطسا.