محافظ الإسكندرية: إيقاف العمل بالمدارس خلال النوات الشديدة

الإسكندرية – محمد عامر:

أصدر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، قرارًا يقضى بإيقاف العمل بجميع المدارس على مستوى المحافظة، حال تعرض المحافظة لنوات شديدة وسيول، واعتبارها عطلة رسمية، وذلك بصفة مؤقتة إلى حين تحسن الحالة الجوية وتوقف الأمطار.

وقال "سلطان" إن القرار يأتي حفاظًا على أمن وسلامة الطلاب من أي خطر، وتخفيفًا لشدة الأعباء والتكدس المروري، موضحًا أنه سيجري التنبيه على المواطنين بها رسميًا من خلال الإدارات التعليمية والمدارس، والإعلان عنها بوسائل الإعلام.

جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة أهم القضايا التي تهم المواطن السكندري، بحضور اللواء أحمد متولي سكرتير عام المحافظة، وجميع القيادات التنفيذية.

وفى سياق آخر، كلف المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم، بتكثيف استمرار أعمال الصيانة الشاملة بالمدارس أثناء العملية الدراسية، وذلك لاستقبال موسم الشتاء القادم، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تقصير في حق الطالب، وسيجري معاقبة وتحويل أي مقصر في عمله للتحقيق.

ووجه رؤساء الأحياء بالمرور على المدارس المتواجدة في نطاقهم بصفة دورية، من خلال جولات مفاجئة للتأكد من سير وانتظام العملية التعليمية بجميع المدارس على مستوى المحافظة.