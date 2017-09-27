وزير الشباب يشهد ماراثونات رياضية في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن يوسف دمرداش، وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، أن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، سيشارك يوم الأحد المقبل في احتفالات محافظة الوادي الجديد بالعيد القومي.

وأكد دمرادش، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن يشهد وزير الشباب سباق الدرجات، وسباق اختراق الضاحية، وسباق الهجن، ودوري كرة القدم للمحافظات الحدودية، وذلك بحضور رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى رئيس الاتحاد المصري للهجن.

ولفت وكيل الشباب، إلى أن المديرية أنهت استعداداتها لاحتفالات العيد القومي من خلال الإعداد للعروض الرياضية والفنية والفقرات المقدمة في الحفل، بالإضافة إلى التنسيق لكافة المهرجانات والمسابقات التي ستقام على هامش الاحتفال.