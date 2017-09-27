فتح تراخيص السيارات الصغيرة كبديل لـ"التوكتوك" في الفرافرة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الفحام، رئيس مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن فتح خطوط "سرفيس" صغيرة داخل المدينة وذلك كبديل عن مركبة "التوكتوك" تيسيرًا على المواطنين.

وأكد الفحام، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنه على الراغبين في ترخيص سيارة 7 راكب سرفيس داخل المدينة، التقدم بطلب باسم رئيس مركز ومدينة الفرافرة "إدارة المواقف"، وذلك ابتداء من اليوم الأربعاء ولمدة شهر من اليوم.

وأضاف رئيس مركز الفرافرة، أن الوحدة المحلية تستكمل حاليا أعمال خطة التنمية الموحدة للمدينة وقراها والتي تشمل أعمال رصف الطرق، وتحسين البيئة وتوصيل المرافق لمناطق تقسيمات الشباب.