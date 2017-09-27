تعاون بين "العمل الدولية" وجامعة المنيا لتدريب الطلاب على إنتاج "البيوجاز"

المنيا ــ ريمون الراوي:

استقبل الدكتور جمال الدين علي أبوالمجد، رئيس جامعة المنيا، المهندس مجدي وهبة، ممثلا عن منظمة العمل الدولية، والدكتور حسام شلبي، وبرهان توفيق، وجيهان يعقوب استشاري مشروع وظائف لائقة بمنظمة العمل الدولية؛ وذلك لمناقشة تنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة النظيفة والخضراء أو ما يسمي "بالبيوجاز" والتي يتم استخدامها من المخلفات الحيوانية يتم تنفيذها ببعض قرى المحافظة، التي يتم اختيارها بالتعاون مع محافظة المنيا.

وأوضح "أبوالمجد"، أن جامعة المنيا تم اختيارها من قبل منظمة العمل الدولية، لتدريب الطلاب على إنتاج الطاقة النظيفة، والطاقة الخضراء والمتمثلة في الغاز الحيوي "البيوجاز" عن طريق استخدام مخلفات الحيوانات.

وأضاف "أبوالمجد" أن الجامعة تقوم بتحديد شكل وحدة الإنتاج الصغيرة ومواصفتها، بالإضافة إلى دورها بإرشاد المزارعين في كيفية استخدامها، وعقد دورات تدريبية لخريجي كلية الهندسة والزراعة، عن كيفية استخدام الطاقة الناتجة لتشغيل محركات وأجهزة تهوية لمزارع سمكية، يتم تكوينها على أسطح المزارع.