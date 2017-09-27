تعاون بين "العمل الدولية" وجامعة المنيا لتدريب الطلاب على إنتاج "البيوجاز"
تعاون بين "العمل الدولية" وجامعة المنيا لتدريب الطلاب على إنتاج "البيوجاز"
01:42 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
الرقابة الإدارية تكتشف نفايات طبية ومخلفات في مخرات السيول بالفيوم
المنيا ــ ريمون الراوي:
استقبل الدكتور جمال الدين علي أبوالمجد، رئيس جامعة المنيا، المهندس مجدي وهبة، ممثلا عن منظمة العمل الدولية، والدكتور حسام شلبي، وبرهان توفيق، وجيهان يعقوب استشاري مشروع وظائف لائقة بمنظمة العمل الدولية؛ وذلك لمناقشة تنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة النظيفة والخضراء أو ما يسمي "بالبيوجاز" والتي يتم استخدامها من المخلفات الحيوانية يتم تنفيذها ببعض قرى المحافظة، التي يتم اختيارها بالتعاون مع محافظة المنيا.
وأوضح "أبوالمجد"، أن جامعة المنيا تم اختيارها من قبل منظمة العمل الدولية، لتدريب الطلاب على إنتاج الطاقة النظيفة، والطاقة الخضراء والمتمثلة في الغاز الحيوي "البيوجاز" عن طريق استخدام مخلفات الحيوانات.
وأضاف "أبوالمجد" أن الجامعة تقوم بتحديد شكل وحدة الإنتاج الصغيرة ومواصفتها، بالإضافة إلى دورها بإرشاد المزارعين في كيفية استخدامها، وعقد دورات تدريبية لخريجي كلية الهندسة والزراعة، عن كيفية استخدام الطاقة الناتجة لتشغيل محركات وأجهزة تهوية لمزارع سمكية، يتم تكوينها على أسطح المزارع.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
جامعة المنيا: تسكين المدن الجامعية بدءًا من الخميس المقبل
-
بدء إنشاء 100 وحدة للبيوجاز في المنيا بالتعاون مع "العمل الدولية"
-
جامعة المنيا: تحليل المخدرات هو الفيصل لقبول السكن في المدن الطلاب
-
"المنيا" تحصد المراكز الأولى في الجوالة والغناء بأسبوع شباب الجامعات
إعلان
إعلان