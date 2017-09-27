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بتكلفة 20 مليون جنيه.. إنشاء سوق السمك الجديد بالإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

بتكلفة 20 مليون جنيه.. إنشاء سوق السمك الجديد بالإسماعيلية

01:41 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

بتكلفة 20 مليون جنيه.. إنشاء سوق السمك الجديد بالإسماعيلية

إجتماع اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

وقّع اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، والمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون فيما بين المحافظة والصندوق لإنشاء مشروع سوق حلقة السمك المتطور، في إطار تنفيذ خطة الدولة لتطوير العشوائيات، واستكمالاً لتنفيذ خطة تطوير العشوائية بالمحافظة.

ومن المقرر إقامة سوق السمك الجديد على مساحة إجمالية قدرها 7200 مترًا مربعًا على بحيرة الصيادين، وتصل جملة تكلفته إلى نحو ما يزيد عن 20 مليون جنيه، دعمًا من صندوق تطوير المناطق العشوائية.

ويشمل السوق إقامة عدد 16 مطعم أسماك، وعدد 20 محلاً تجاريًا لبيع الأسماك، وعدد 6 محلات شوايات و160 فرشًا لبيع السمك، ومبنى إداري وساحة انتظار للسيارات تسع لعدد 100 سيارة ومسطحات خضراء ودورات مياه وكافتيريات.

ومن المخطط ألا تتجاوز مدة تنفيذ المشروع أكثر من ستة أشهر على الأكثر، وسيجري تسليم الموقع خلال الأسبوع المقبل تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده محافظ الإسماعيلية مع المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، بحضور الدكتور أحمد عبد الغني استشاري الصندوق، وإيهاب الحنفي المنسق العام لمشروعات تطوير العشوائيات، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير المناطق العشوائية بالإسماعيلية المنفذة حاليًا ومتابعة نسب التنفيذ.

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