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الاتحاد الأوروبي يقترح خطة تطوعية جديدة لإعادة توطين 50 ألف لاجئ

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مصراوي Masrawy

الاتحاد الأوروبي يقترح خطة تطوعية جديدة لإعادة توطين 50 ألف لاجئ

01:44 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

الاتحاد الأوروبي يقترح خطة تطوعية جديدة لإعادة توطين 50 ألف لاجئ

المفوضية الأوروبية

بروكسل - (د ب أ):

قدمت المفوضية الأوروبية خطة إعادة توطين جديدة سوف تسمح لخمسين ألف لاجئ بإعادة التوطين في أوروبا خلال العامين المقبلين.

وقالت المفوضية إنه تم تخصيص 500 مليون يورو (590 مليون دولار) لدعم الدول الأعضاء التي تشارك طواعية في الخطة.

وأشارت المفوضية إلى أنه مع استمرار جهود إعادة التوطين من جانب تركيا والشرق الأوسط، لابد من التركيز بشكل متزايد على إعادة توطين المعرضين للخطر من مواطني ليبيا ومصر والنيجر والسودان وتشاد وإثيوبيا.

وأوضحت أن الجنسيات المؤهلة حاليا لإعادة توطينها هي تلك المعترف بها كلاجئين بنسبة 75% أو أكثر في الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي.

ويحق حاليا لطالبي اللجوء من إريتريا وسوريا واليمن وجزر البهاما والبحرين وبوتان وقطر والإمارات العربية المتحدة إعادة التوطين بموجب هذه القواعد.

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