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الجارحي: الحكومة تسير بشكل جيد في برنامج الدعم الحكومي

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مصراوي Masrawy

الجارحي: تسير بشكل جيد في برنامج الدعم الحكومي

01:40 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

الجارحي: الحكومة تسير بشكل جيد في برنامج الدعم الحكومي

الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الجكومة تسير بشكل جيد فيما يخص برنامج الدعم الحكومي، منوهًا إلى أن المنظومة الاجتماعية لحماية الفئات الأقل دخلًا تعمل بشكل جيد، وهي أمور تضع لها الحكومة خطط واضحة طبقًا لمنظومة الحفاظ على الدعم والحماية الاجتماعية".

وأضاف الجارحي، فيما يخص الدين الخارجي، إننا نعمل على بقاء الدين الخارجي في الحدود الآمنة، مشيرًا إلى أن أية جهات تقترض من الخارج يجب عليها أن تكون لديها آلية التشغيل لتحقيق نسبة الأمان وما يتبعها من عوامل أخرى ومعيار ما يوازي الاقتصاد من توفير صادرات وسلع وخدمات ومخرجات سياحية، فضلًا عن قدرة الدولة على النمو اقتصادياً".

وأضاف الجارحي، فيما يخص برنامج الدعم الحكومي، أن الحكومة تسير فيه بشكل جيد، منوهًا إلى أن المنظومة الاجتماعية لحماية الفئات الأقل دخلًا تعمل بشكل جيد، وهي أمور تضع لها الحكومة خطط واضحة طبقًا لمنظومة الحفاظ على الدعم والحماية الاجتماعية".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد عقب اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اليوم الأربعاء.

وأشار وزير المالية، خلال المؤتمر، إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا في السياسات النقدية والمالية، لافتًا إلى أن الحكومة تدرك أهمية ذلك لمراعاة معدلات التضخم، حيث تم تقليص العجز الأولي المتعلق بالإيرادات إضافة للمصروفات، موضحًا أن الاجتماع بحث أيضا ما يتعلق بقانون الإجراءات الضريبية الموحد وقانون الجمارك.

 

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مصراوي Masrawy

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