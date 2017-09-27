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وزير المالية: لا توجد نية حالياً لتحريك أسعار المحروقات

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مصراوي Masrawy

وزير المالية: لا توجد نية حالياً لتحريك المحروقات

01:33 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

وزير المالية: لا توجد نية حالياً لتحريك أسعار المحروقات

الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية

كتب- محمد غايات:
قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن مجلس الوزراء استعرض، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من الموضوعات المهمة فيما يتعلق ببرامج الإصلاحات الاقتصادية والضريبية ومواجهة التضخم، مشيرًا إلى أن تعمل على خطط مستقبلية فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية، وأنه لا يوجد حالياً أية نية فيما يتعلق بتحريك أسعار المحروقات.

وأضاف الجارحي، خلال المؤتمر الصحفي، الذي انعقد بمقر مجلس الوزراء، اليوم، أن المؤسسات الدولية وصندوق النقد الدولي أشادوا بالاصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، وأن الإجراءات سليمة وتسير علي الطريق الصحيح، موضحًا أن الاجتماع ناقش الإجراءات المتعلقة بالاصلاح الضريبي ورفع كفاءة الإدارة الضريبية من ناحية الميكنة والتحصيل الضريبي وأيضًا مراعاة المشروعات الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والتعامل معها بشكل ميسر ضريبياً.

ولفت إلى أن خفض سعر العملة كان سببا رئيسياً للتضخم وتحريك أسعار البترول، مبينًا أن الحكومة تعمل على تثبيت التضخم خلال 12 شهرًا ليعود إلى المعدلات الطبيعية، مشددًا على أن السياسة النقدية تعمل على إصلاح ذلك وتقليل الطلب في مسالة الشراء.

وقال الجارحي: "إن الإجراءات والتعامل مع صندوق النقد يأتي من خلال اتصالات مستمرة، منوهًا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة شكلت ذلك بشكل إيجابي، فضلًا عن ما تم من الاتفاق على معايير محددة تساعد على تنفيذ إجراءات سليمة، فيما يتوقع أن تكون الدفعة الثانية من صندوق النقد، والتي تبلغ ملياري دولار، مع بداية العام المقبل، خاصة وأن ما تحقق خلال 11 شهرًا هو شئ مباشر وإيجابي بكل المقاييس".

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