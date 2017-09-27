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محافظ القليوبية يوجه بتكثيف الحملات الأمنية فى محيط مدارس الفتيات

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محافظ القليوبية يوجه بتكثيف الحملات الأمنية فى محيط مدارس الفتيات محافظ القليوبية يوجه بتكثيف الحملات الأمنية فى محيط مدارس الفتيات

التحرير

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وجه اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، أجهزة الأمن والتعليم على ضرورة التواجد المستمر للحملات الأمنية الانضباطية أمام مدارس البنات، لمواجهة المضايقات والتحرش والتكدسات المرورية الناتجة عن الموسم الدراسى وخاصة فى أوقات الذروة.

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة  المجلس التنفيذى، اليوم الأربعاء، بحضور عدد من التنفيذيين ووكلاء الوزارة ورؤساء المدن والأحياء.

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وطالب  عشماوي بتوفير أتوبيسات لنقل الطلاب من مرفق النقل الداخلى لمواجهة أزمة السيارات النصف نقل المكشوفة التى تستغل عدم وجود بدائل ويتم نقل الطلاب من خلالها بما يهدد بكارثة.

وحذر عشماوى من وجود أية تراكمات للقمامة بجوار أسوار المدارس والوحدات الصحية والمؤسسات التعليمية والحكومية والطبية ونقلها لأماكن آخرى، لافتا إلى أنه سيتم التعاقد مع الإنتاج الحربى لتصنيع صناديق قمامة بتكلفة تصل إلى 3 ملايين جنيه لحل المشكلة بواقع 1000 صندوق سيتم توزيعها على مختلف المدن.

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التحرير

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