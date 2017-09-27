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تعرف على قائمة منتخب الطائرة المشاركة في بطولة إفريقيا

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تعرف على قائمة منتخب الطائرة المشاركة في بطولة إفريقيا تعرف على قائمة منتخب الطائرة المشاركة في بطولة إفريقيا

التحرير

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أعلن البرازيلي ميراندا، المدير الفني لمنتخب الكرة الطائرة الأول، عن قائمة اللاعبين المقرر توجههم إلى البرتغال غدًا الخميس حتى يوم 5 من الشهر المقبل، للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لبطولة إفريقيا التى تستضيفها خلال شهر أكتوبر المقبل.

وجاءت قائمة اللاعبين على النحو التالي:

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«عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صابر فطوطة وأحمد صلاح الدين وأحمد القطب وعبد الحليم فهيم "عبو" ومحمد عادل وممدوح عبد المنعم وعبد الرحمن سعودي وأحمد سعيد ومصطفى محمد إبراهيم ومروان عاطف وأحمد حمادة وأحمد جلال وأحمد ضياء وأحمد عبد العال " درونكة " ومحمد رضا".

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