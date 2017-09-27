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غدًا.. منتخب الشباب يبدأ معسكره استعدادًا لدورة عمان

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غدًا.. منتخب الشباب يبدأ معسكره استعدادًا لدورة عمان غدًا.. منتخب الشباب يبدأ معسكره استعدادًا لدورة عمان

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كتب: كريم قماح

يبدأ منتخب الشباب الوطني لكرة القدم، معسكره غدًا الخميس، استعدادًا لدورة عمان الدولية الودية للشباب، بمشاركة منتخبات عمان وأوزبكستان وسوريا في الفترة من 2 إلى 10 أكتوبرالمقبل.

ويلتقي الفريق وديا مع فريق الأسيوطي «في السن الأولمبي» في الثالثة عصر السبت المقبل على ملعب مشروع الهدف، وذلك قبل السفر إلى مسقط يوم الإثنين المقبل، برئاسة مجدي عبد الغني عضو مجلس الجبلاية.

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وكان الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة حمادة صدقي، المدير الفني أعلن قائمة أسماء اللاعبين المختارين للمعسكر على النحو التالي:

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التحرير

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