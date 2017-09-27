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شبانة يسخر من معاقبة مرتضى لمدحت عبد الهادي: «شخصيات كرتونية» (فيديو)

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شبانة يسخر من معاقبة مرتضى لمدحت عبد الهادي: «شخصيات كرتونية» (فيديو) شبانة يسخر من معاقبة مرتضى لمدحت عبد الهادي: «شخصيات كرتونية» (فيديو)

التحرير

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سخر الإعلامي محمد شبانة، من العقوبات التي أعلنها ، ضد مدحت عبد الهادي، المدرب المساعد بالقلعة البيضاء، على خلفية تلويحه بقميص أبيض في لقاء المصري، يوم الجمعة الماضي بالدوري الممتاز.

وكان ، رئيس نادي الزمالك، كشف في تصريحات تليفزيونية، عن قراره بمعاقبة مدحت عبد الهادي، بسبب رده على التوأم حسام وإبراهيم حسن و حمل القميص الأبيض في مباراة المصري البورسعيدي، مؤكدًا أن الزمالك كبير وله تقاليد يرفض الخروج عنها نهائيا مشيرًا إلى أنه حذر المدرب من الخروج عن النص مستقبلًا.

وقال «شبانة»، خلال حلقة اليوم الأربعاء، من برنامج «من الآخر»، الذي يقدمه عبر إذاعة «نغم FM»: «بالفعل كان يجب معاقبة عبد الهادي، الذي حمل قميص أبيض يرمز لناديه»، معلقًا: «غلطان كان لازم يشيل فانلة زرقاء أو خضراء، لكن مدرب الزمالك يرفع فانلة بيضاء دي حاجة عجيبة وغريبة».

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 وتابع، «ماهو الغريب في لقطة مدحت عبد الهادي الذي يرفع قميص بلون ناديه»، مضيفًا: «مشهد حسام حسن اللي رفع قميص أحمر في مباراة ليس طرف فيها الأهلي، هو اللي كان غريب أنه بيغيظ الجمهور، الناس دي أكيد بتدير فيلم كارتون، احنا عندنا في  شخصيات كارتونية».

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التحرير

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