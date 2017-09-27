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محمود صالح: الأهلي لم يعوض وائل جمعة.. وحجازي ترك فراغًا (فيديو)

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محمود صالح: الأهلي لم يعوض وائل جمعة.. وحجازي ترك فراغًا (فيديو) محمود صالح: الأهلي لم يعوض وائل جمعة.. وحجازي ترك فراغًا (فيديو)

التحرير

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قال محمود صالح، نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، إن النادي الأحمر لم يعوض مدافعه السابق وائل جمعة، حتى الآن، مشيرًا إلى أنه يتمنى ارتفاع مستوى المدافعين في الفترة المقبلة بالقلعة الحمراء.

وأبدى «صالح»، خلال تصريحاته اليوم الأربعاء لبرنامج «استاد الهدف»، الذي يقدمه وليد صلاح الدين، عبر إذاعة الشباب والرياضة، تعجبه من عدم احتراف الصخرة في أوروبا، مؤكدًا أنه كان يمتلك كل المقومات للنجاح في أقوى الدوريات.

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وأضاف، أن رحيل أحمد حجازي، إلى وست بروميتش، خلق فراغًا في دفاع الفريق الأحمر، خاصة في ظل الإصابات المتكررة للثلاثي محمد نجيب وسعد سمير ورامي ربيعة، والتي تبعدهم عن مستواهم في بعض الأحيان.  

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التحرير

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