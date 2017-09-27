«دبي» تختبر أول تاكسي طائر في العالم بدون طيار (فيديو)

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أجرت مدينة دبي الإماراتية رحلة جوية اختبارية لأول تاكسي طائر بدون طيار، وذلك في إطار خطتها الطموحة كي تصبح المدينة الأذكى في العالم.

التاكسي الطائر تم تطويره بواسطة شركة "Volocopter- فولوكوبتر" الألمانية، ويتسع لفردين، ويتضمن 18 مروحة لضمان الطيران والهبوط الآمن حال تعطل أحد المراوح، وسيكون متاحًا للاستخدام التجاري في غضون 5 سنوات.

ويمتاز التاكسي الطائر بخاصية الطيران الذاتي للقيادة، مما يسمح بنقل الركاب من مكان لآخر دون الحاجة إلى أي تدخل بشري.

ويعمل التاكسي بالطاقة الكهربائية النظيفة ما يجعله صديقًا للبيئة، ويتميز بأنه يخفض نسبة الضجيج لأقل مستوى ممكن، ويستطيع الطيران لقرابة 30 دقيقة بسرعة تتراوح بين 50 إلى 100 كيلومترًا في الساعة.