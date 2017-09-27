الصحة العالمية: 25 مليون حالة إجهاض غير آمن سنويا على مستوى العالم

جنيف - (د ب أ):

قالت منظمة الصحة العالمية إن هناك أكثر من 25 مليون حالة إجهاض غير آمن سنويا على مستوى العالم.

وأشارت المنظمة في دراستها التي تنشر غدا الخميس في مجلة "لانسيت" العلمية إلى أن هذه الحالات التي تتم بشكل غير آمن أو تستخدم فيها وسائل خطيرة تمثل نحو نصف حالات الإجهاض السنوية على مستوى العالم والبالغ عددها نحو 56 مليون حالة.

وأوضحت المنظمة أن كل حالة إجهاض للحمل تقريبا تحدث في أفريقيا أو آسيا أو أمريكا اللاتينية وبالتحديد 97%.

وشددت المنظمة على خطورة الوضع في الدول الـ 62 التي تحظر الإجهاض أو تسمح به فقط في حالة ما إذا كان يمثل خطرا على الأم حيث تشهد هذه الدول ثلاثة أرباع حالات الإجهاض غير الآمن في حين أن الإجهاض يتم باستخدام وسائل آمنة وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية في الدول الـ 57 التي تسمح بالإجهاض رسميا.