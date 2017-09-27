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مكتبة الإسكندرية تناقش أهم الاكتشافات الأثرية على سواحل البحر المتوسط.. غدًا

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مكتبة الإسكندرية تناقش أهم الاكتشافات الأثرية على سواحل البحر المتوسط.. غدًا

01:36 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

مكتبة الإسكندرية تناقش أهم الاكتشافات الأثرية على سواحل البحر المتوسط.. غدًا

مكتبة الإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري:

ينظم متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، غدًا الخميس، محاضرة بعنوان: "الآثار الغارقة في وحوض البحر المتوسط"، يُلقيها الدكتور محمد السيد مدير متابعة البعثات بالإدارة المركزية للآثار الغارقة بوزارة الآثار.

وقال بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية اليوم الأربعاء: إن المحاضرة تتناول أهم الاكتشافات الأثرية على سواحل البحر المتوسط لأكثر من عِقدين من الزمان، والتي كانت الدافع لبعض دول المتوسط إلى إنشاء إدارات تكون مهمتها الرئيسية اكتشاف الآثار التحتمائية والحفاظ عليها، إذ كانت فرنسا هي أول دولة أنشأت إدارة متخصصة للآثار الغارقة في العالم عام 1966م، تلتها إيطاليا وإسبانيا واليونان ثم تونس عام 1993م.

أما في مصر فقد بدأ الاهتمام رسميًا بمجال التراث الغارق منذ عام 1994م، على الرغم من معرفة هذا التراث العريق منذ أوائل القرن العشرين؛ لذا جرى إنشاء إدارة للآثار الغارقة عام 1996م، تكون مهمتها الرئيسية الكشف والبحث والتنقيب وحماية وإحياء التراث الغارق.

يُذكر أن علم الآثار الغارقة قد بزغ بشكل ملحوظ منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد اختراع الرئة المائية على يد الفرنسي جاك - إيف كوستو وزميله المهندس إميل جانيان، حيث منح هذا الاختراع الحرية للغواص في التحرك تحت الماء دون أية قيود

بعدها توالت أهم الاكتشافات الأثرية التحتمائية في حوض البحر المتوسط، حيث شكّل (كوستو) فريق بحث يعرف باسم "فريق الدراسات والأبحاث التحتمائية" (GERS-Grouped’Etudes et de Recherches Sous Marine) والذي اكتشف العديد من حُطام السفن الغارقة وأجرى حفائر تحتمائية، كان من أهمها حفائر حُطام السفينة تيتان Titan وجراند كونجلويه Grand Congloue على سواحل فرنسا.

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