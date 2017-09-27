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"تعليم الوادي الجديد" تحل أزمة عدادات الكهرباء الذكية بالمدارس

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مصراوي Masrawy

"تعليم الوادي الجديد" تحل أزمة عدادات الكهرباء الذكية بالمدارس

01:31 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

تعليم الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أكد أنور فرجة، مدير إدارة تعليم الخارجة بالوادي الجديد، أنه جرى التنسيق الكامل مع قطاع الكهرباء، لتدبير المبالغ المالية الخاصة بشحن كارت عدادات الكهرباء الذكية.

ولفت فرجة، في تصريح لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء، إلى صرف المبالغ المالية لجميع المدارس بدءًا من اليوم، وعلى كل مدرسة إرسال مندوب عنها لاستلام المبلغ المخصص للكهرباء.

كان عدد من مدراس محافظة الوادي الجديد، لا سيما بمدينة الخارجة، واجهت أزمة كبيرة في أول يومين مع الدراسة؛ بسبب نفاذ رصيد عدادات الكهرباء، الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار عن عدد من المدارس.

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مصراوي Masrawy

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