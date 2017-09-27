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تحرير 81 قضية تموينية بالمنيا

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مصراوي Masrawy

تحرير 81 قضية تموينية بالمنيا

01:28 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

تحرير 81 قضية تموينية بالمنيا

سلع تموينية

المنيا ــ ريمون الراوي:

أعلنت مديرية بالمنيا، عن تحرير 81 قضية تموينية مخالفة خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة التي نظمتها المديرية بالتعاون مع مباحث التموين بهدف ضبط الأسواق والأسعار والمطاعم والمحلات العامة ومتابعة المخابز البلدية والوقوف على مدى التزامها بالقرارات التموينية.

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملة أسفرت عن تحرير 7 محاضر في مجال مراقبة ومتابعة السلع الغذائية، حيث ضبطت 20 شيكارة مكرونة زنة 10 كجم، 41 كرتونة زيت الطعام منتهي الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط 1800 رغيف بلدي مدعم بغرض إعادة بيعه بالسوق السوداء، وفي مجال متابعة ومراقبة البدالين التموينيين تم تحرير 34 قضية تموينية متنوعة ما بين (عدم حمل شهادة صحية- عدم الإعلان عن وصول المقررات التموينية- عدم ممارسة النشاط على الوجه الأكمل).

وفي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم تحرير 40 محضرا، منها 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و18 محضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ومحضر عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، و3 محاضر عدم نظافة أدوات العجن، ومحضرين عدم الاحتفاظ بميزان حساس و4 محاضر عينة خبز غير مطابقة للمواصفات، ومحضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضر تجميع 600 رغيف بغرض بيعه بالسوق السوداء، ومحضرين عدم إعطاء بون صرف للمواطن.

وأضاف أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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