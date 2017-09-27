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أولياء أمور طلاب مدرسة بالدقهلية يفضون اعتصامهم بعد تنفيذ مطالبهم

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أولياء أمور طلاب مدرسة بالدقهلية يفضون اعتصامهم بعد تنفيذ مطالبهم أولياء أمور طلاب مدرسة بالدقهلية يفضون اعتصامهم بعد تنفيذ مطالبهم

التحرير

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قرر أولياء أمور تلاميذ مدرسة الشهيد محمد مجدي جبر الابتدائية الواقعة بقرية دماص التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، إنهاء اعتصامهم الذي بدأ صباح اليوم داخل أسوار المدرسة، وذلك بعد الاستجابة لمطالبهم وصدور قرار من مديرية التربية والتعليم بنقل المدرسة الرسمية التجريبية للغات والتي تستضيفها مدرستهم داخل مقرها منذ أربع سنوات.

عماد البحيري أحد أولياء الأمور، أكد أنهم قرروا إنهاء اعتصامهم بعد صدور قرار من علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية بإنهاء تواجد المدرسة الرسمية التجريبية للغات من داخل مقر مدرسة الشهيد محمد مجدي جبر الابتدائية، مشيرًا إلى أن القرار تضمن إعطاء إجازة لمدة أسبوع للمدرسة الرسمية التجريبية للغات لتدبير مقر مناسب لها. 

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وأضاف "البحيري" أن القرار تضمن أيضًا إلغاء ما تم اتخاذه من تدابير خلال الأسبوع الماضي متعلقة بمدرسة الشهيد محمد مجدي جبر ومنها تحويلها إلى فترة مسائية وتمكين المدرسة الرسمية من طابق كامل بالمدرسة وتوزيع عدد من الطلاب على مدرسة صلاح سنبل الابتدائية. 
وأشار إلى أن أولياء الأمور في انتظار تنفيذ هذا القرار وسيعودون للاعتصام مرة أخرى داخل مقر المدرسة في حالة التراجع عن هذا القرار وعدم تنفيذه.

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التحرير

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