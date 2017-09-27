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قنا تحتفي باليوم العالمي للسياحة بمعبد دندرة (صور)

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قنا تحتفي باليوم العالمي للسياحة بمعبد دندرة (صور) قنا تحتفي باليوم العالمي للسياحة بمعبد دندرة (صور)

التحرير

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شهد عبد الحميد الهجان محافظ قنا الاحتفال باليوم العالمي للسياحة بمعبد دندرة والذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام تحت شعار " السياحة المستدامة : أداة من اجل التنمية "، وذلك في إطار توعية المجتمع بأهمية السياحة وقيمتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية وذلك بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والأمنية ومسئولي السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي .

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وقال المحافظ: إن "اليوم العالمي للسياحة هو أهم احتفال  بالسياحة حول العالم - حيث احتفل بهذا اليوم للمرة الأولى في 27 سبتمبر 1980، وقد تم اختيار هذا التاريخ لكي يتزامن مع تاريخ اعتماد النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية في 27 سبتمبر 1970".

واستقبل "الهجان" 32 سائحًا ألمانيًا و 12 سائح فرنسي بالورود، حيث تفقدوا معرض المشغولات اليدوية والحرفية التي تشتهر بها المحافظة والذي أقامته مديرية التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالتعاون مع مؤسسة النداء، كما شاهدوا عروض فرقتي قنا للفنون الشعبية وقنا للغناء الشعبي (التحطيب – الحجالة – التنورة – النوبي – مقطوعات موسيقية تراثية) والتي حازت على إعجاب السياح والحضور.

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وأكد أن محافظة قنا تتمتع بالعديد من المقومات السياحية التي تؤهلها أن تحظي بمكانة مرموقة على خريطة السياحة الإقليمية والدولية، فالمحافظة تضم العديد من المواقع الأثرية الفرعونية  في دندرة وقوص وقفط، فمعبد دندره يتميز بأنه أحد المعابد المتكاملة الباقية حتى الآن، بالإضافة إلى أنها تضم العديد من المواقع الأثرية الإسلامية أشهرها مسجد العارف بالله سيدى عبدالرحيم القنائى والمسجد العمرى بقوص الذي يحتوي على أحد أقدم ثلاثة منابر فى العالم، بالإضافة إلى قصر الأمير يوسف كمال بنجع حمادي، كما أن قنا تحوي العديد من الآثار القبطيه (كدير ماري جرجس بالمحروسة - ومجمع الأديرة بنقاده)، كما تمتلك المحافظة كافة مقومات السياحة الثقافيه وسياحة المؤتمرات والسفارى ومزارات صناعة الحرف التراثية كصناعة الفخار والخزف ونحت الخشب والفركه.

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وأضاف الهجان أن محافظـة قنا تبذل كل ما في وسعها لتنشيط السياحة على أرضها حيث تم تخصيص 5 أفدنه على كورنيش النيل لإقامة متحـف يضم العديد من الآثار لمختلف العصور كما تم تخصيص مساحة خمسة أفدنه ونصف على كورنـيش النيل لإقامة فـندق سياحي خمس نجوم، كما تم التنسيق مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية لإقامة متحـف بمدينة قـنا الجديدة دفعًا لعجلة التنمية، كما تم تخصيص مساحة 100000 متر مربع بحاجر طوخ بنقاده لإنشاء مجمع للحرف الفخارية والخزفية وتم تخصيص مساحة 180000 متر مربع بالمنطقة الصحراوية بنقاده لإقامة منطقة للصناعات الحرفية التراثية.

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التحرير

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