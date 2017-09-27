رسمياً.. زيادة الدوائر الجنائية لـ82.. و4 دوائر أسرة جديدة
رسمياً.. زيادة الدوائر الجنائية لـ82.. و4 دوائر أسرة جديدة
01:27 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017
كتب- طارق سمير:
وافقت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، على زيادة عدد الدوائر الجنائية بأربع دوائر جديدة ليصبح عددهم 81 دائرة، كما قررت زيادة عدد الدوائر المدنية 3 دوائر جديدة للأسرة.
وانتهت أعمال الجمعية العمومية للمحكمة، والتي كانت لتوزيع العمل على الدوائر وتحديد الدوائر الجديدة استعدادا للعام القضائي الجديد.
واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية حيث حضر أكثر من 700 عضو من أصل 1400 عضو بالمحكمة وتراس الجمعية المستشار عادل بعبش رئيس محكمة استئناف القاهرة
ووافقت الجمعية العمومية على توزيع العمل الجديد المستشارين والقضاة وكذلك الانتدابات والانتقادات لكافة الطلبات التي قدمت
وفي كلمة لرئيس المحكمة المستشار عادل بعبش، في بداية أعمال الجمعية طالب القضاة بضرورة الحرص على سرعة إنجاز القضايا لتحقيق العدالة الناجزة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
تأجيل محاكمة ورثة سكرتير "مبارك" في الكسب غير المشروع لجلسة 14 نوفمبر
-
غدًا.. جمعية عمومية لمحكمة النقض لمناقشة زيادة الدوائر الجنائية وتوزيع
-
المستشار زكريا عبد العزيز عثمان مساعداً لوزير العدل لمكافحة الفساد
-
24 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة 4 رؤساء سابقين لمؤسسة "الأهرام" بقضية
إعلان
إعلان