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رسمياً.. زيادة الدوائر الجنائية لـ82.. و4 دوائر أسرة جديدة

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مصراوي Masrawy

رسمياً.. زيادة الدوائر الجنائية لـ82.. و4 دوائر أسرة جديدة

01:27 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

رسمياً.. زيادة الدوائر الجنائية لـ82.. و4 دوائر أسرة جديدة

كتب- طارق سمير:
وافقت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، على زيادة عدد الدوائر الجنائية بأربع دوائر جديدة ليصبح عددهم 81 دائرة، كما قررت زيادة عدد الدوائر المدنية 3 دوائر جديدة للأسرة.

وانتهت أعمال الجمعية العمومية للمحكمة، والتي كانت لتوزيع العمل على الدوائر وتحديد الدوائر الجديدة استعدادا للعام القضائي الجديد.

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية حيث حضر أكثر من 700 عضو من أصل 1400 عضو بالمحكمة وتراس الجمعية المستشار عادل بعبش رئيس محكمة استئناف القاهرة

ووافقت الجمعية العمومية على توزيع العمل الجديد المستشارين والقضاة وكذلك الانتدابات والانتقادات لكافة الطلبات التي قدمت
وفي كلمة لرئيس المحكمة المستشار عادل بعبش، في بداية أعمال الجمعية طالب القضاة بضرورة الحرص على سرعة إنجاز القضايا لتحقيق العدالة الناجزة.

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