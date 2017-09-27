قوافل وزارة الداخلية الطبية توقع الكشف الطبي على 4 آلاف و290 سجينًا

كتب - علاء عمران:

أكد مصدر أمني، بأن اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، وجه قطاع السجون "الإدارة الطبية" بالتنسيق مع وزارة الصحة بإرسال قافلة طبية إلى ليمان 430 الصحراوي لمواصلة أعمالها للكشف المُكبر عن الأمراض الصدرية.

وأضاف المصدر، -الذ فضل عدم ذكر اسمه-، بأن أعمال تلك القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1093 نزيلًا، وإجراء أشعة على الصدر لـ 87 نزيلًا، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لهم، ليبلغ إجمالي ما تمت مناظرتهم مؤخرًا 4290 حالة".

وأشار المصدر، إلى أن وزارة الداخلية توالي جهودها في استمرار توجيه تلك القوافل الطبية بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ وذلك حرصًا من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان والاهتمام بالمبادرات الإنسانية.