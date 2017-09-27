زيادة الباحثبن الناشرين لأبحاث دولية بنسبة 16.1% خلال 2016

كتبت-داليا شبل

استعرضت أكاديمية البحث العلمي، اليوم الأربعاء، تقريرًا بشأن مؤشرات سبتمبر للبحث العلمي، والتي أوضحت أن بلغ عدد الباحثين المصرين في الجامعات والمراكز البحثية 27,691 باحث.

وأوضح المؤشر، أن عدد الأبحاث العلمية الذي قاموا بنشرها دولياً خلال عام 2016، 18876 بحث بمعدل 0.6 بحث لكل باحث وفقًا لقاعدة النشر الدولية Scopus، وبالمقارنة بعام 2015 فقد ارتفع عدد الباحثين الناشرين للأبحاث الدولية بزيادة قدرها 16.1%، حيث كان عدد الباحثين في هذا العام 23,844 باحث، قاموا بنشر 16427 بحثًا دولياً.

يشار إلى أن مؤشر البحث العلمي الشهري، هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا كل شهر.

وكانت وزارة التعليم العالي، استعرضت تقريرًا مفصلًا قدمه الدكتور عصام خميس، نائب وزير التعليم العالي للبحث العلمي، بشأن البحوث العلمية المصرية على المستوى الدولي.

وأشار التقرير إلى ارتفاع منحنى النشر العلمي من الجامعات والمراكز البحثية المصرية خلال عام 2016‏، حيث بلغ إجمالي عدد البحوث العلمية التي نشرتها مصر في المجلات المفهرسة عالمياً 192،840 بحثًا نشر منها 17970 خلال عام 2016، بمعدل نشر بحث كل 29.2 دقيقة مقابل بحث كل 34 دقيقة عام 2015 وبزيادة قدرها 16.4 %.