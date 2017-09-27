القوات المسلحة تنظم 3 مسابقات إبداعية وثقافية تزامنًا مع الذكرى 44 لانتصارات أكتوبر

(أ ش أ):

تنظم إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، بالتعاون مع الإذاعة المصرية، مسابقة بعنوان "العسكرية المصرية قيم وبطولات"، وذلك تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الرابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث يتم إذاعتها على مدار 30 حلقة اعتبارًا من 1 وحتى 30 أكتوبر المقبل، على أن ترسل الإجابات مجمعة بالبريد لمقر إدارة الشئون المعنوية عقب انتهاء شهر أكتوبر.

كما تنظم الإدارة، مسابقة ثقافية جماهيرية عن طريق خدمة الاستعلام الصوتي اعتبارًا من الأول من أكتوبر ولمدة 15 يومًا على الرقم المختصر 16886 بسعر المكالمة العادية.

وفي إطار حرص القوات المسلحة على الاهتمام برعاية المواهب الإبداعية والفنية، وإثراء الثقافة الوطنية بأدب الحرب الذي يخلد البطولات والتضحيات والأعمال الجليلة التي قدمها أبناء مصر على مر التاريخ، تنظم إدارة الشئون المعنوية المسابقة الأدبية في شعر الفصحى والعامية والقصة القصيرة بعنوان (أكتوبر بطولة شعب) .

ويشترط في الأعمال المقدمة الالتزام بقواعد الذوق العام والقيم والتقاليد المصرية ومراعاة البناء وسلامة اللغة العربية والالتزام بقواعد نظم الشعر (الفصحى والعامية) ، ولا تزيد على 5000 كلمة بالنسبة للقصة، وأن تستوحى التجربة من موضوع المسابقة المعلن عنها، على أن لا يكون العمل الفنى قد نال جائزة داخلياً أو خارجياً، وأن يكون المتقدم هو صاحب العمل ليس منقولًا عن الآخرين.

ومن المقرر أن يتم تقييم الأعمال المقدمة من خلال لجنة تضم كبار الشعراء والأدباء والنقاد، وتقديم جوائز مالية قيمة وشهادات تقدير للفائزين، ويستمر تلقي الأعمال المشاركة حتى 30 نوفمبر القادم، وترسل الأعمال باليد أو بالبريد من أصل وثلاث نسخ على العنوان التالى 11 شارع العروبة – مصر الجديدة – القاهرة ، ولمزيد من المعلومات عن شروط المسابقات زيارة "الموقع الرسمى لوزارة الدفاع" على شبكة الإنترنت www.mod.gov.eg.