سميح ساويرس: أزمة جامعة النيل انتهت وجامعة زويل ليست مستقلة عن الشعب
سميح ساويرس: أزمة جامعة النيل انتهت وجامعة زويل ليست مستقلة عن الشعب
01:14 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالصور- البحوث الإسلامية يبدأ فعاليات برامج التوعية بمدارس الجمهورية
كتبت - مادي غيث:
قال سميح ساويرس، عضو مجلس أمناء مدينة زويل، أن أزمة جامعة النيل انتهت مشيرا إلى أن الطلاب سيتمكنون من الدراسة داخل جامعة زويل على الرغم من عدم اكتمالها بعد .
وأضاف خلال كلمته، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم على هامش زيارة وفد برلمانى رفيع المستوى لمدينة زويل ان استقلالية المدينة لا تعني أنها مستقلة عن الشعب ونوابه، متابعًا "زيارة نواب الشعب اليوم مهمة جدًا حتى يرى النواب ما وصلنا إليه، ولكي يرى العالم ما تم التوصل له من انجازات مما يساعد في جمع التبرعات للمدينة ".
وأشار ساويرس إلى ضرورة استكمال حلم العالم الراحل أحمد زويل والذي كان لديه سقف طموحات لاحدود له، و الذى لن يتحقق إلا بدعم المدينة وجمع التبرعات الذي يجب أن يؤخذ بكل جدية، مشيرا الى ضرورة ثقة المتبرعين وثقة الشعب المصري فى الجهود المبذولة لتطوير مدينة زويل للعلوم ، .
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
سميح ساويرس يدعو رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني إلى استكمال مشروع
-
مدينة زويل: في طريقنا لإخلاء مباني جامعة النيل والانتقال للمقر الجديد
-
مدينه زويل تستعد للانتقال للمقر الجديد بـ 6 أكتوبر وإخلاء مقر جامعة
-
مجلس الوزراء: إخلاء المقر الحالي لمدينة زويل والتابع لجامعة النيل
إعلان
إعلان