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سميح ساويرس: أزمة جامعة النيل انتهت وجامعة زويل ليست مستقلة عن الشعب

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مصراوي Masrawy

سميح ساويرس: أزمة جامعة النيل انتهت وجامعة زويل ليست مستقلة عن الشعب

01:14 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

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كتبت - مادي غيث:

قال سميح ساويرس، عضو مجلس أمناء مدينة زويل، أن أزمة جامعة النيل انتهت مشيرا إلى أن الطلاب سيتمكنون من الدراسة داخل جامعة زويل على الرغم من عدم اكتمالها بعد .

وأضاف خلال كلمته، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم على هامش زيارة وفد برلمانى رفيع المستوى لمدينة زويل ان استقلالية المدينة لا تعني أنها مستقلة عن الشعب ونوابه، متابعًا "زيارة نواب الشعب اليوم مهمة جدًا حتى يرى النواب ما وصلنا إليه، ولكي يرى العالم ما تم التوصل له من انجازات مما يساعد في جمع التبرعات للمدينة ".

وأشار ساويرس إلى ضرورة استكمال حلم العالم الراحل أحمد زويل والذي كان لديه سقف طموحات لاحدود له، و الذى لن يتحقق إلا بدعم المدينة وجمع التبرعات الذي يجب أن يؤخذ بكل جدية، مشيرا الى ضرورة ثقة المتبرعين وثقة الشعب المصري فى الجهود المبذولة لتطوير مدينة زويل للعلوم ، .

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