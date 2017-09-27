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الأقصر تحتفل باليوم العالمي للسياحة في معبد الكرنك (صور)

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الأقصر تحتفل باليوم العالمي للسياحة في معبد الكرنك (صور) الأقصر تحتفل باليوم العالمي للسياحة في معبد الكرنك (صور)

التحرير

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نظمت محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، احتفالية باليوم العالمي للسياحة، في معبد الكرنك.

وشهدت قاعة استقبال الزوار بمعبد الكرنك، استقبال عدد من السياح، بفرقة الآلات الشعبية التابعة لثقافة الأقصر، كما قامت فرق الكشافة بالاصطفاف على جانبي الصالة بأعلامها ترحيبًا بالزوار، بالإضافة إلى توزيع منشورات دعاية على السياح بلغات أجنبية مختلفة.

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وحضر الاحتفال اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر، نائبًا عن المحافظ محمد بدر، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية.

وحرص الزوار من الأجانب على التقاط الصور التذكارية، مع الفرق الشعبية المشاركة في الاحتفال، الذي أقيم لعدة ساعات داخل صالة استقبال المعبد.

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التحرير

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