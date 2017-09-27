ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 36 طربة حشيش ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ضبطت مديرية أمن محافظة بورسعيد، برئاسة اللواء أمجد عبد الفتاح، اليوم الأربعاء، 3 عاطلين لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة.

وتمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات من ضبط 3 عاطلين هم: "مصطفى.ه.م" - 27 عامًا، و"هشام.م.م" - 48 عامًا، و"محمد.أ.ت" - 29 عامًا، حال مزاولتهم نشاطهم الإجرامي بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المناخ، مستقلين سيارتين، بداخلهما (36) طربة لمخدر الحشيش.

اعترف المتهمون بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5591/2017 جنايات المناخ.