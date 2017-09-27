بالصور- بالـ"مزمار والورود".. الأقصر تحتفل بيوم السياحة العالمي في معابد الكرنك

بالصور.. محافظ بورسعيد: هدفنا عودة الطلاب للمدرسة بعيدًا عن الدروس

الأقصر - محمد محروس:

احتفل عدد من السائحين بمحافظة الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، بيوم السياحة العالمي حيث تم تنظيم فاعليات فنية سياحية بمعابد الكرنك تشمل عروض مزمار وفرقة الفنون الشعبية وتم خلالها إهداء السياح الورود والهدايا التذكارية وبطاقات التهنئة.

وشارك في الفعالية اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام المحافظة، والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية ومسئولي السياحة والأثار والثقافة والشباب والرياضة والتربية والتعليم، وذلك تحت رعاية محافظ الأقصر محمد بدر.

ومن جانبه، هنأ سكرتير عام الأقصر، قيادات القطاع السياحي وكافة العاملين بمنظومة وصناعة السياحة بهذا اليوم متمنيًا عودة التدفقات السياحية إلى مصر والأقصر، موجهًا الدعوة لكل السائحين من كافة أنحاء العالم لزيارة الأقصر، مؤكدًا أن المحافظة آمنة تماما.

وأكد أن الفترة المقبلة سوف تشهد تنظيم الأحداث والمؤتمرات والفاعليات التي تساهم في تنشيط السياحة وتقديم كل الدعم من أجل عودة الحركة.

الجدير بالذكر أن الاحتفال باليوم السياحة العالمي يوافق يوم 27 سبتمبر من كل عام ويقام هذا العام تحت شعار "السياحة المستدامة.. أداة من أجل التنمية".