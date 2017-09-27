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حبس مدرس 4 أيام في واقعة مقتل ولي أمر طالبة أمام مدرستها

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مصراوي Masrawy

حبس مدرس 4 أيام في واقعة مقتل ولي أمر طالبة أمام مدرستها

01:07 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

حبس مدرس 4 أيام في واقعة مقتل ولي أمر طالبة أمام مدرستها

كتب – محمود السعيد وفتحي سليمان:

أمرت نيابة الساحل الجزئية، برئاسة المستشار أحمد صلاح، اليوم الأربعاء، بحبس مدرِّس 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بواقعة مقتل "أشرف.ع" والد طالبة بمدرسة روض الفرج الإعدادية، إثر مشاجرة بينهما.

وكلفت النيابة المباحث، بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة، وأمرت بتشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة ملابساتها.

وكشفت التحقيقات الأولية أن مشاجرة نشبت بين والد الطالبة، ومدرِّس يدعى "عبد الناصر ا."؛ بسبب رفض الأخير دخوله المدرسة الملتحقة بها ابنته بغرض التعرف على معلميها.

وأضافت التحقيقات أن المدرس تعدى بالضرب على والد الطفلة، وطرحه أرضًا، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى. تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي قسم شرطة الساحل إخطارا من المستشفى بوفاة "أشرف ع."، موظف، أثناء إسعافه، وتبين أن مشاجرة نشبت بينه ومدرس منعه من دخول المدرسة، تطورت إلى اشتباكات بالأيدي أسفرت عن إصابة المجني عليه التي أودت بحياته.

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