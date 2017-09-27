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حبس عاطل ضبط بحوزته فرد خرطوش وأقراص مخدرة في إمبابة

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مصراوي Masrawy

حبس عاطل ضبط بحوزته فرد خرطوش وأقراص مخدرة في إمبابة

01:00 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

حبس عاطل ضبط بحوزته فرد خرطوش وأقراص مخدرة في إمبابة

أرشيفية

كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة إمبابة وكرداسة، برئاسة المستشار مصطفى توفيق، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، ضبط بحوزته فرد خرطوش و410 قرص مخدر في كمين أمني بمنطقة إمبابة.

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم "م. م" 33 سنة، وسبق اتهامه في قضايا سرقات بالإكراه وإتجار في المخدرات، وتم التحفظ على المتهم.

وأمر اللواء محمد عبدالتواب مدير المباحث الجنائية، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطر المستشار وائل الدرديري المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، والذي أمر بحبسه.

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