الكرملين: بوتين يزور أنقرة غدا الخميس

موسكو – (أ ش أ):

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور تركيا غدا الخميس ولمدة يوم واحد، حيث سيتم بحث القضايا الإقليمية والأزمة السورية.

وقال بيسكوف - خلال تصريحات صحفية اليوم الأربعاء - "إن زيارة بوتين إلى أنقرة لديها أهداف براجماتية بحتة، حيث أن روسيا وتركيا تتعاونان بشكل وثيق سواء من الناحية التجارية والاقتصادية والاستثمارية أو من ناحية التعاون في المجال العسكري".

وأضاف أن موسكو وأنقرة تتعاونان بشكل وثيق في توفير الأمن في المنطقة خاصة بسوريا، مشيرا إلى أنه سيتم بحث هذا التعاون في كافة المجالات.

وقال إنه لا يحق لأحد انتقاد روسيا وتركيا على التعاون العسكري التقني الذي يجري وفق توافق تام مع القوانين الدولية وغير موجه ضد أية دول ثالثة.