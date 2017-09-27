فاطة باعشن أول امرأة متحدثة باسم سفارة للسعودية

القاهرة – (مصراوي):

عينت السعودية، فاطمة باعشن، متحدثة رسمية باسم سفارة المملكة في واشنطن، لتصبح بذلك أول امرأة سعودية في هذا المنصب.

وكتبت باعشن على حسابها على تويتر، باللغة الانجليزية، "فخورة بخدمة بلادي في سفارتها بواشنطن كمتحدثة رسمية ، أنا ممتنة لهذه الفرصة وكل التمنيات بالتوفيق للسعودية".

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، مساء الثلاثاء، مرسومًا ملكيًا يسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة داخل البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن الوزراء في الحكومة بصدد تحضير تقارير خلال 30 يومًا يتم بموجبه تطبيق الأمر الملكي بحلول يونيو 2018.

وعلقت باعشن على هذا الأمر الملكي وكتبت "لحظة محورية في تاريخ السعودية.. مُنحت المرأة حق قيادة السيارات" مصحوبا بهاشتاج روية 2030 في إشارة للررؤية التي أطلقها ولي العهد الامير محمد بن سلمان لتطوير المملكة.