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صدقي صبحي: القوات المسلحة درع واقي لأمن واستقرار مصر

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صدقي صبحي: القوات المسلحة درع واقي لأمن واستقرار مصر صدقي صبحي: القوات المسلحة درع واقي لأمن واستقرار مصر

التحرير

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قال الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إن القوات المسلحة كانت وستظل الدرع الواقي للأمن والاستقرار في والمنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه بعدد من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود من مقاتلي الجيش الثاني الميداني وطلبة كلية الضباط الاحتياط ومعهد ضباط الصف المعلمين، وبدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن الأبرار.

ونقل وزير الدفاع، إلى رجال القوات المسلحة تحيات الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتقديره لتضحياتهم ودورهم البطولي في تطهير شمال سيناء من براثن الإرهاب الأسود.

وهنأ القائد العام رجال القوات المسلحة بمناسبة قرب الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي جسدت عظمة وبراعة المقاتل المصري وتلاحم أبناء الشعب خلف قواته المسلحة حتى تحقيق النصر المبين، كما قدم التهنئة لرجال القوات المسلحة على انضمام أحدث القطع البحرية في العالم للخدمة في قواتنا البحرية بما يعزز من قدراتها وامكانياتها القتالية ويمكنها من تنفيذ كافة المهام.

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وأكد أن إستراتيجية القوات المسلحة ترتكز على حماية الأمن القومي المصري وتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية، والتعاون مع وزارة الداخلية لتأمين الجبهة الداخلية، وتوفير المناخ الآمن لمخططات التنمية الشاملة للدولة بكافة ربوع مصر، مشيدا بدور أبناء سيناء الشرفاء في المشاركة مع القوات المسلحة والشرطة في إستعادة الأمن والإستقرار والتنمية في شبه جزيرة سيناء.

وأشاد وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة ـ خلال اللقاء الذي حضره عدد من قادة القوات المسلحة ـ بما حققته قوات إنفاذ القانون من أبطال القوات المسلحة والشرطة المدنية من نجاحات متتالية خلال مراحل عملية (حق الشهيد) بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي بشمال سيناء لإقتلاع جذور التطرف والإرهاب ، مؤكدا أن الشعب المصري يقدر تضحياتهم وبطولاتهم من أجل الدفاع عن أمن مصر وإستقرارها.

وأدار القائد العام حواراً مع القادة والضباط وضباط الصف والجنود إستمع خلاله الى آرائهم وإستفساراتهم وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم في مختلف المجالات ، وأكد على ضرورة الحفاظ علي مستوى الإستعداد القتالي لوحداتهم ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة تامة ، والعمل على توفير كافة الإمكانيات للإرتقاء بالفرد المقاتل معيشياً وإداريا وإجتماعيا.

كما قام القائد العام بتكريم المتميزين تقديرا لتفانيهم في آدائهم لمهامهم في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره.

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التحرير

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