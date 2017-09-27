الوزراء يوافق على قانون إنشاء وكالة فضاء مصرية ويحيله للنواب

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وافق على قانون إنشاء وكالة فضاء مصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، المنعقد اليوم الأربعاء.

وأضاف عبد الغفار، في تصريحات خلال المؤتمر المنعقد بمقر مجلس الوزراء، أن القانون سيتم إرساله إلى مجلس النواب للموافقة عليه مع بداية دور الانعقاد الثالث.

ويتضمن قانون إنشاء وكالة فضاء مصرية، 14 مادة، جاء في نص المادة الأولى: "تنشأ هيئة عامة تسمى وكالة الفضاء المصرية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والفني، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء الجمهورية بقرار من مجلس إدارتها".

وجاء في نص المادة الثانية من القانون: "الوكالة تهدف إلى نقل وتوطين علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضى المصرية، بما يخدم استراتيجية الدولة فى مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي".عاجل