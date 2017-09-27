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الأرصاد: طقس الخميس معتدل.. والعظمى بالقاهرة 30

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مصراوي Masrawy

الأرصاد: طقس الخميس معتدل.. والعظمى بالقاهرة 30

12:56 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

الأرصاد: طقس الخميس معتدل.. والعظمى بالقاهرة 30

كتبت- مادي غيث:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس، طقسٌ معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وكما يتوقع الخبراء، بالنسبة لحالة البحر المتوسط، أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كلا البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن (العظمي - الصغرى):

القاهرة 22 30

وسط الدلتا 22 30

الإسكندرية 21 28

بلطيم 21 28

مطرح 20 27

السلوم 20 27

سيوة 22 30

بروسعيد 23 28

دمياط 22 29

العريش 18 29

رفح 18 28

الإسماعيلية 20 31

السويس 21 31

رأس سدر 20 32

نخل 16 28

نويبع 25 31

طابا 19 29

كارتين 16 29

الطور 24 29

شرم الشيخ 26 34

الغردقة 24 33

مرسى علم 24 33

الفيوم 20 31

بنى سويف 20 31

المنيا 21 31

أسيوط 20 31

سوهاج 22 33

قنا 22 35

الأقصر 23 37

أسوان 25 38

أبو سمبل 26 38

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