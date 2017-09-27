أخبار عاجلة

8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال " -
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

قنا تحتفل باليوم العالمي للسياحة بمعبد دندرة (صور)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

قنا تحتفل باليوم العالمي للسياحة بمعبد دندرة (صور)

01:05 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

  • عرض 18 صورة

    456029cf80.jpg

  • عرض 18 صورة

    827227300e.jpg

  • عرض 18 صورة

    9401cd6629.jpg

  • عرض 18 صورة

    1d52bd8a8a.jpg

  • عرض 18 صورة

    f3f576b57f.jpg

  • عرض 18 صورة

    af326d7dff.jpg

  • عرض 18 صورة

    8c78adc94e.jpg

  • عرض 18 صورة

    32fb123ee7.jpg

  • عرض 18 صورة

    7dc88742ec.jpg

  • عرض 18 صورة

    a22dcfa8b5.jpg

  • عرض 18 صورة

    5954093c97.jpg

  • عرض 18 صورة

    d8799a0241.jpg

  • عرض 18 صورة

    dcc1884dd5.jpg

  • عرض 18 صورة

    764ffc037d.jpg

  • عرض 18 صورة

    f3ce120615.jpg

  • عرض 18 صورة

    c0bb77db28.jpg

  • عرض 18 صورة

    e6a57b359a.jpg

  • عرض 18 صورة

    67f2029469.jpg

إعادة الألبوم

أبرز السياسيين المثليين حول العالم

الألبوم التالى

أبرز السياسيين المثليين حول العالم

قنا - عبدالرحمن القرشي:

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اليوم الأربعاء، الاحتفال باليوم العالمي للسياحة بمعبد دندرة، والذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام تحت شعار: "السياحة المستدامة.. أداة من أجل التنمية"، وذلك في إطار توعية المجتمع بأهمية السياحة وقيمتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية.

شارك بالاحتفال، عدد من القيادات التنفيذية والأمنية، ومسئولي السياحة والآثار والثقافة، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي.

وقال محافظ قنا: إن اليوم العالمي للسياحة هو أهم احتفال بالسياحة حول العالم، حيث احتفل بهذا اليوم للمرة الأولى في 27 سبتمبر 1980، وقد اختير هذا التاريخ لكي يتزامن مع تاريخ اعتماد النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية في 27 سبتمبر 1970.

واستقبل المحافظ بالورود 32 سائحًا ألمانيًا و12 سائحًا فرنسيًا، حيث تفقدوا معرض المشغولات اليدوية والحرفية التي تشتهر بها المحافظة، والذي أقامته مديرية التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالتعاون مع مؤسسة النداء، كما شاهدوا عروض فرقتي قنا للفنون الشعبية وقنا للغناء الشعبي "التحطيب – الحجالة – التنورة – النوبي – مقطوعات موسيقية تراثية" والتي نالت إعجاب السياح والحضور.

وأكد الهجان أن محافظة قنا تتمتع بالعديد من المقومات السياحية التي تؤهلها أن تحظى بمكانة مرموقة على خريطة السياحة الإقليمية والدولية، كونها تضم العديد من المواقع الأثرية الفرعونية في دندرة وقوص وقفط.

إعلان

إعلان

ee83c8c594.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك

مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك

خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون

خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون