قنا تحتفل باليوم العالمي للسياحة بمعبد دندرة (صور)

قنا - عبدالرحمن القرشي:

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اليوم الأربعاء، الاحتفال باليوم العالمي للسياحة بمعبد دندرة، والذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام تحت شعار: "السياحة المستدامة.. أداة من أجل التنمية"، وذلك في إطار توعية المجتمع بأهمية السياحة وقيمتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية.

شارك بالاحتفال، عدد من القيادات التنفيذية والأمنية، ومسئولي السياحة والآثار والثقافة، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي.

وقال محافظ قنا: إن اليوم العالمي للسياحة هو أهم احتفال بالسياحة حول العالم، حيث احتفل بهذا اليوم للمرة الأولى في 27 سبتمبر 1980، وقد اختير هذا التاريخ لكي يتزامن مع تاريخ اعتماد النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية في 27 سبتمبر 1970.

واستقبل المحافظ بالورود 32 سائحًا ألمانيًا و12 سائحًا فرنسيًا، حيث تفقدوا معرض المشغولات اليدوية والحرفية التي تشتهر بها المحافظة، والذي أقامته مديرية التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالتعاون مع مؤسسة النداء، كما شاهدوا عروض فرقتي قنا للفنون الشعبية وقنا للغناء الشعبي "التحطيب – الحجالة – التنورة – النوبي – مقطوعات موسيقية تراثية" والتي نالت إعجاب السياح والحضور.

وأكد الهجان أن محافظة قنا تتمتع بالعديد من المقومات السياحية التي تؤهلها أن تحظى بمكانة مرموقة على خريطة السياحة الإقليمية والدولية، كونها تضم العديد من المواقع الأثرية الفرعونية في دندرة وقوص وقفط.